Rutinvizsgálatra ment, belehalt a 22 éves Leticia

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 22:00
A kórház közleményben reagált a tragédiára.
A 22 éves Leticia Paul tragikus körülmények között, egy rutinvizsgálatot követően vesztette életét. A fiatal nő korábbi veseköve miatt érkezett Brazíliában egy CT vizsgálatra, amelyhez kontrasztanyagot itattak vele a szervek és szövetek jobb átláthatósága érdekében. A jogi diplomás, tanulmányokat folytató fiatal nő azonban nem sokkal később, a kórházat elhagyva anafilaxiás sokkot, súlyos allergiás reakciót kapott, amibe belehalt. A történtek után a kórház közleményt adott ki.

Kórházi vizsgálatát követően hunyt el. Fotó:  Unsplash

Őszintén sajnáljuk a veszteséget, együttérzésünket fejezzük ki a család felé. Megerősítjük elkötelezettségünket az etika, az átláthatóság és a betegbiztonság mellett, hangsúlyozva, hogy minden eljárást a javasolt klinikai protokollok szerint végeztünk 

- közölték, majd megszólalt Murilo Eugênio Oliveira radiológus szakorvos is kiemelve, hogy az olyan súlyos mellékhatások, mint Leticiáé, nagyon ritkák.

A 22 éves halála azonban rendkívül hasonlít a 66 éves Yvonne Graham tavalyi esetére, amely során a nyugdíjas szíve azok után állt le, hogy Leticiához hasonlóan kontrasztanyagot adtak be neki CT-hez, majd két órával később elhunyt. Lánya, a 39 éves Yolanda úgy véli, édesanyjának nem lett volna szabad kontrasztanyagot adni, mivel harmadik stádiumú vesebetegségben szenvedett és, hogy egy EpiPen jelenléte a northamptoni kórház vizsgálóhelyiségében talán megmenthette volna.

Nem hiszem el, hogy ez a valóság, még mindig nem tudom felfogni. Az NHS (brit országos egészségügyi szolgálat) honlapján is olvasható, hogy vesebetegség esetén nem szabad beadni a festékanyagot. Az egész ráadásul olyan gyorsan történt. Hallottam, hogy anya furcsa hangot ad ki, mintha hányna, majd kijött egy orvos, és a kórtörténetéről kérdezett. A kezére írta a jegyzeteket. Biztos vagyok benne, hogy előbb el kellett volna olvasniuk a kórlapját, mielőtt injekciót adnak neki 

- idézte Yolandát a Mirror.

 

