Katasztrofális vonatbaleset: 14 halott után még mindig mentik az embereket a hatóságok

Vonatbaleset történt Indonézia fővárosában hétfő este - legalább 14 halottja van a tragédiának.

Halálos vonatbaleset rázta meg Indonézia fővárosát

Fotó: Lakatos Péter / MTI

Mit lehet tudni a vonatbalesetről?

A BBC beszámolója szerint egy éppen álló személyvonatnak ütközött egy, ugyanazon a vágányon közlekedő távolsági vonat. A baleset a Bekasi Timur állomás közelében történt, a helyszínt mentők lepték el, akik a felvételeken láthatóan próbálták kiszabadítani a roncsok közül az embereket.

Mohammad Syafii, az indonéz kutató-mentő szolgálat vezetője elmondta, hogy vannak sérültek, akik életben vannak, és arra várnak, hogy kiszabadítsák őket, ám a hatóságok nagyon nehéz helyzetben dolgoznak:

Bizonyos képességekkel rendelkező személyzetre van szükségünk a mértéktartó kimentéshez.

Bobby Rasyidin, a KAI állami vasúttársaság elnök-igazgatója kedden azt nyilatkozta, hogy 84 embert ápolnak sérülésekkel a közeli kórházakban.

A sajtótájékoztatón hozzátette, hogy az ingázóvonat először egy síneken álló taxival ütközött, majd egy távolsági vonat csapódott bele. A baleset leginkább egy csak nők számára fenntartott kocsit érintett. Asep Edi Suheri tábornok, a jakartai rendőrfőkapitány közölte, hogy hat vagy hét ember rekedt a vagonokban.

A Reuters későbbi beszámolója szerint a sérültek száma 84, és még órákkal később is aktívan zajlik az emberek kimentése a szétroncsolt vonat maradványai közül.