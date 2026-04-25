Fényes nappal rabolt az ékszerboltban – maszkos tolvajt keres a zalai rendőrség

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság nyomozást folytat lopás bűncselekmény gyanúja miatt egy ismeretlen férfi ellen, és a lakosság segítségét kéri az elkövető azonosításában.

Tolvajt keres a zalai rendőrség

Fotó: Gé / MW

Nyomoz a zalai rendőrség

A rendelkezésre álló adatok szerint az eset 2026. április 25-én 11 óra 45 perckor történt Zalaegerszegen, a Kossuth Lajos utcában található egyik ékszerüzletben. Egy szájmaszkot viselő férfi bement az üzletbe, majd az ott dolgozó eladó figyelmét elterelve a pultból egy tálca arany ékszert – köztük gyűrűket – kapott ki, ezt követően pedig elmenekült a helyszínről.

Az elkövetőről biztonsági kamerafelvétel készült. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi feltehetően román vagy bolgár nemzetiségű, 175-180 centiméter magas, vékony testalkatú. A tanúk elmondása alapján kissé hajlott testtartású, és bajuszt viselt. Ruházata az elkövetéskor: fekete baseball sapka, fekete felső, alatta világos ing, sötétszürke farmernadrág, valamint fekete, hegyes orrú cipő.