Horror fényes nappal: baltával a kezében őrjöngött egy férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 17:10
A férfi több helyszínen is károkat okozott.
Szerda reggel riasztották a Kovászna megyei rendőröket Dobollóra, miután egy őrjöngő férfi fejszével rohangált és erőszakosan viselkedett. Az illető állítólag több helyszínen is károkat okozott, majd a kiérkező  rendőrautóba is belevágta a fejszéjét.

Fejszével őrjöngő férfit állítottak elő a rendőrök / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A dühös férfi korábban egy helyi üzletben tört-zúzott, a fejszével több üveget összetört, majd egy helyi közintézményhez ment, ahol további károkat okozott: az épület több ablakát is betörte. A helyszínre kiérkező rendőrök jelenlétében sem csillapodott, mi több, továbbra is agresszívan viselkedett és a rendőrautóban is kárt tett a fejszével. A rendőröknek végül sikerült megfékezniük, megbilincselniük és előállítaniuk a férfit. 

Az ügyben rongálás miatt indult büntetőeljárás, de a hatóságok szerint további bűncselekmények gyanúja is felmerülhet, a bizonyítékok függvényében - írja a Maszol, ahol egy frissítésben elárulták, a 67 éves férfi nemcsak rongálásokat követett el, hanem a helyieket is megfenyegette, egy nőt pedig megütött. A rendőrség tájékoztatása szerint a közbiztonság védelme érdekében az elkövetőt a pszichiátriai osztályra szállították, ahol szakértői vizsgálat dönti majd el, a cselekmények elkövetésekor beszámítható állapotban volt-e.

 

 

