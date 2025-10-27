Így dobd fel a megjelenésed – Őszi kiegészítők, amikben biztosan nem maradsz észrevétlen

Ha egy szettre gondolunk, azonnal a ruha és a hozzá passzoló cipő ugrik be. De mi a helyzet, az ékszerrel, az övvel vagy éppen a sapkával? Rengetegen képesek elsuhanni a részletek fölött, pedig ez az, ami igazán meg tudja fűszerezni a megjelenést. Cikkünkben ezért most összegyűjtöttük azokat az őszi kiegészítőket, amik tarolni fognak a sütőtökös szezonban.

Ezekben az őszi kiegészítőkben learatod a babérokat!

Fotó: Jeremy Moeller / GettyImages

Azonnal szerezd be ezeket az őszi kiegészítőket és te leszel a legnagyobb divatikon

A 2025-ös szezonban búcsút inthetsz a finom kiegészítőknek, ugyanis helyüket átveszik a játékos, kissé drámai darabok, amik még a legszolidabb farmer-póló kombót is új szintre emelik. Elaludtad a hajad és nem tudod mit kezdj vele? Erre is jön a divatos, SOS megoldás! Ez a rövid lista tűpontosan vázolja, mi az, amire biztosan szükséged lesz! Ne habozz, szerezd be őket minél hamarabb!

Hatalmas karkötők

Újra divatba jönnek a hatalmas karkötők, amik egy kis vidámságot csempésznek a szettedbe. A sokoldalú kiegészítőket bátran viselheted lazább és elegánsabb összeállításokkal is, azonban ügyelj arra, hogy ne zsúfold túl a karodat. Emellett extra hatást érhetsz el azzal, ha az ékszert a blézered ujja fölött viseled.

Baseball sapka

Elaludtad a hajad vagy nem volt időd megmosni? Akkor van számodra egy jó hírünk, ugyanis a baseball sapka hivatalosan is divatos kiegészítővé válik, amit hordhatsz kötött ruhákhoz, de sportosabb szettekhez is. Ha igazán ütős megjelenésre vágysz, akkor párosítsd ballonkabáttal.

Túlméretezett retró napszemüveg

Végre visszatérnek az alváshiánnyal küzdő nők legnagyobb barátai, az óriási napszemüvegek, amik nemcsak ápolnak és eltakarnak, hanem még divatosak is. Bátran válassz különleges formájú és színes lencséjű darabokat!

Extravagáns gyöngyök

Bár a gyöngyökről valószínűleg egyből a lágyság és az elegancia jut eszedbe, ezt most gyorsan felejtsd el. Ugyanis a kifinomult ékszereket felváltják a vaskosabb, barokkosabb darabok, legyen szó nyakláncról vagy csatról. Ha ki szeretnéd emelni az ékszert, akkor válassz egy fekete ruhát és rétegezz rá hosszú gyöngysorokat.

Merész övek

Egy vagány öv szinte mindent megváltoztathat a szetteden. Idén pedig a szélesebb verziók, élénk tónusok és fémes hatású darabok kerülnek reflektorfénybe. Ez az ősz tényleg arról fog szólni, hogy folyamatosan középpontban legyél. Viseld az extravagáns öveket vastag pulóverrel vagy túlméretezett blézerrel.

