Ablakon ugrott be az ózdi rendőr - egy idős párt mentett ki az égő házból

Rendőr ugrott be az égő ház ablakán és mentett ki egy idős férfit Ózdon - közölte a Tények. Az épületben élő házaspárt kórházba szállították füstmérgezés miatt, míg otthonuk lakhatatlan lett.
Teljesen kiégett egy ózdi családi ház, ahol kedden felcsaptak a lángok. Az épületben egy idős házaspár lakott. Aa tűzoltók órákig dolgoztak a házon, amelynek ablakai kirobbantak és minden kormosra égett. A tüzet feltehetően egy kályhából kipattanó szikra okozhatta.
Nem ez volt az egyedüli tűzeset a napokban. Hétfőn este egy zirci családi házban csaptak fel a lángok, a tüzet a tulajdonos unokái vették észre, akik éppen az udvaron bicikliztek. A család teljesen összetört, elmondásuk szerint szinte minden menthetetlen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.