Ablakon ugrott be az ózdi rendőr - egy idős párt mentett ki az égő házból

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 19:35
Füstmérgezéssel került kórházba az idős pár. Mindeközben hétfőn a tűz martaléka lett egy család háza.

Rendőr ugrott be az égő ház ablakán és mentett ki egy idős férfit Ózdon - közölte a Tények. Az épületben élő házaspárt kórházba szállították füstmérgezés miatt, míg otthonuk lakhatatlan lett.

Rendőr mentett ki egy idős párt a tűzből. Fotó: csikiphoto /  Shutterstock 

Rendőr mentett ki egy idős párt a tűzből, mindeközben egy család otthona a tűz martaléka lett

Teljesen kiégett egy ózdi családi ház, ahol kedden felcsaptak a lángok. Az épületben egy idős házaspár lakott. Aa tűzoltók órákig dolgoztak a házon, amelynek ablakai kirobbantak és minden kormosra égett. A tüzet feltehetően egy kályhából kipattanó szikra okozhatta.

Nem ez volt az egyedüli tűzeset a napokban. Hétfőn este egy zirci családi házban csaptak fel a lángok, a tüzet a tulajdonos unokái vették észre, akik éppen az udvaron bicikliztek. A család teljesen összetört, elmondásuk szerint szinte minden menthetetlen.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
