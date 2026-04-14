Ablakon ugrott be az ózdi rendőr - egy idős párt mentett ki az égő házból

Rendőr ugrott be az égő ház ablakán és mentett ki egy idős férfit Ózdon - közölte a Tények. Az épületben élő házaspárt kórházba szállították füstmérgezés miatt, míg otthonuk lakhatatlan lett.

Rendőr mentett ki egy idős párt a tűzből, mindeközben egy család otthona a tűz martaléka lett

Teljesen kiégett egy ózdi családi ház, ahol kedden felcsaptak a lángok. Az épületben egy idős házaspár lakott. Aa tűzoltók órákig dolgoztak a házon, amelynek ablakai kirobbantak és minden kormosra égett. A tüzet feltehetően egy kályhából kipattanó szikra okozhatta.

Nem ez volt az egyedüli tűzeset a napokban. Hétfőn este egy zirci családi házban csaptak fel a lángok, a tüzet a tulajdonos unokái vették észre, akik éppen az udvaron bicikliztek. A család teljesen összetört, elmondásuk szerint szinte minden menthetetlen.