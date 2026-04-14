Kigyulladt autóhoz rohantak a tűzoltók – szétolvadt a sokmilliós jármű

Szemtanúk nézték végig aggódva, ahogy egy autó a kigyulladás határán próbál az út szélére húzódni a 21-es főúton.

Kigyulladt egy autó a főúton (fotó: Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság)

Kigyulladt autóhoz riasztották a tűzoltókat

A tari elágazásnál kezdett el füstölni kezdett egy fekete jármű. Sofőrje ekkor már tudta, hogy nagy a baj, nem sokkal ezután pedig lángok csaptak fel a motortérben - árulta el Juhász László, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője.

A helyszínre a pásztói hivatásos tűzoltók érkeztek két vízsugárral, de minden próbálkozásuk ellenére szinte teljesen szétolvadt az autó eleje. Személyi sérülés nem történt az incidens során - írja a NOOL.