Égett a ház, lángolt a babakocsi: újszülöttjükkel menekült a debreceni család a tűz elől

Újszülöttel a karjukban menekültek egy kigyulladt házból Debrecen-Józsán. A család otthona szinte teljes egészében megsemmisült a tragédia során.

Fotó: katasztrofavedelem.hu

Újszülött gyermekével együtt menekült a házaspár: mindenük odalett a tűzben

Április 12-én riasztották a tűzoltókat az Óiskola utcába, ahol a tűz ekkorra már a melléképületre is átterjedt. Debrecen hivatásos és önkéntes tűzoltói a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett küzdöttek a lángokkal. A tűzben szerencsére senki sem sérült meg, ugyanakkor a kisgyermekes család otthona porrá lett.

Az édesanya a Facebookon számolt be a történtekről:

Tragédia történt velünk: egy hónapos kisbabánkkal az életünket mentve rohantunk ki az égő házból, szeretett albérletünkből

- írta.

A családi ház felső szintjén minden odaveszett: gyermekruhák, babakocsi, kellékek, játékok. A melléképületben a férfi munkaeszközei voltak tárolva, amelyek szintén porig égtek - írja a HAON.