Megrázó tragédia: halálba zuhant a profi hegymászó - megszólalt a családja

Egy profi hegymászó tragikus módon életét vesztette, miután 20 métert zuhant egy hegyoldalon. Will Stanhope súlyos fejsérülést szenvedett, amikor a túraútvonalon lezuhant.

Halálba zuhant a profi hegymászó Fotó: freepik.com

Elhunyt a profi hegymászó - gyászol a családja

A 39 éves férfi a kanadai Stawamus Chief hegyen a népszerű Rutabaga útvonalat mászta. Bár Will Stanhope-t stabil állapotban szállították kórházba, 10 nappal később, április 23-án elhunyt – számolt be a NeedToKnow. Családja egy szívszorító bejegyzésben tudatta fiuk halálát. A szívszorító közleményben az áll:

Megtört szívvel osztjuk meg a hírt, hogy szeretett Willünk tegnap elhunyt. A halál oka egy súlyos fejsérülés volt, amelyet a Squamish Chief hegyen, a Rutabaga nevű útvonalon történt zuhanás következtében szenvedett el. Will olyan szenvedéllyel és bátorsággal élt, amiről a legtöbbünk csak álmodozik. Rendkívüli memóriája volt, és remek történetei. Kedves és szelíd ember volt, fantasztikus humorérzékkel. A szikla volt az otthona, a hegymászó közösség pedig a családja. Minden mászást inspiráló lelkesedéssel vállalt. Mindazoknak, akik vele másztatok, követtétek az útját és szerettétek őt: köszönöm, hogy részesei voltatok kalandos életének. Nagyon hálásak vagyunk Will emlékéért. Valamikor tavasszal megszervezzük a Squamish-i élet ünnepségét. Szeretettel és mély gyásszal, apja, anyja és húga.

A B.C. Emergency Health Service-t április 13-án délután 3 óra körül riasztották a helyszínre. A kanadai Brit-Kolumbia állambeli Squamishből származó hegymászó szabad szóló mászásairól volt híres. Ez a módszer azt jelenti, hogy biztonsági felszerelés vagy kötelek használata nélkül mászik fel a magaslatokra. Egész életében a Kanadai Hegymászó-vezetők Szövetségének alkalmazásában állt - írja a Daily Star.