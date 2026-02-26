Újabb két ember életét követelte egy lavina Olaszországban

Két ember életét követelte a lavina, a Valtellina olasz hegyvidéki régióban található Monte Cornaccia-hegyen csütörtökön.

Újabb két ember életét követelte a lavina Észak-Olaszországban

Fotó: Illusztráció - Lysogor Roman/Shutterstock

Ha lecsap a lavina, drága lehet a mentőakció

Az olasz mentőszolgálat beszámolója szerint egy olasz férfi és egy nő vesztette életét, mindketten nagyjából 20 és 30 év közötti életkorban voltak. A keresési munkálatokban a légimentők Sondrinóból, illetve Bergamóból induló helikopterei is részt vettek. A hóomlásnak egy túlélője volt, a férfit a helyszínen megvizsgálták, kórházba szállítása nem volt szükséges.

A téli időszakban eddig 26 ember vesztette életét Ausztriában lavinákban, ami jelentősen meghaladja a többéves átlagot (16) - közölte az Alpesi Biztonság Osztrák Kuratóriuma.

Ugyan figyelmeztetéseket adtak ki a lavinaképződéssel kapcsolatban és a megnövekedett lavinaveszély jól ismert, úgy tűnik, hogy egyeseknél a személyes kockázatkezelés nem működik

- tette hozzá az osztrák ügynökség.

Pedig az áldozatok és a családok számára költséges lehet egy mentőakció. Ausztriában a légi mentőszolgálatok, a hegyi mentőcsapatok és gyakran az alpesi rendőrség is rendszerint felszámolja a szolgáltatásaik költségét. Egy mentőhelikopter átlagosan mintegy 6000 euróba (2,2 millió forint) kerül egy 40 perces bevetés esetén.

Az idei télen a legtöbben - 13-an - Tirolban vesztették életüket, heten Salzburg tartományban. Az áldozatok közül 12 volt osztrák állampolgár, a többi külföldi.