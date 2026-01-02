SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Ábel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tragédiába fulladt a szilveszter, meghalt egy kétéves gyermek

lövöldözés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 14:47
halálos lövöldözésszilveszter
A kisgyermek éppen édesanyjával nézte a tűzijátékot. A szilveszteri mulatságnak fiatal áldozata lett.
Bors
A szerző cikkei

Meghalt egy kétéves gyerek, akit egy eltévedt golyó talált el Szkopjéban szilveszter éjszaka - közölte az északmacedón egészségügyi minisztérium pénteken.

Szilveszteri mulatozás közben lőttek le egy gyermeket
Szilveszteri mulatozás közben lőttek le egy gyermeket   
Fotó: Pexels (illusztráció)

A kisfiú az orvosok erőfeszítései ellenére péntek reggel belehalt sérüléseibe.

Szilveszteri mulatozás közben történt a tragédia

A hatóságok tájékoztatása szerint a kisfiú az anyukájával nézte a szilveszteri tűzijátékot, amikor eltalálta egy eltévedt golyó. A gyermeket azonnal kórházba szállították, ahol az orvosok közölték, agya súlyosan sérült, a fiú életveszélyes állapotban van.

Az ügyészség boncolást rendelt el, hogy a tragédia körülményeire fény derüljön - írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu