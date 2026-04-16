Tragédia a mohácsi híd építésénél: egy óráig küzdöttek a férfi életéért

Tragédia történt a mohácsi híd építésénél kedd délelőtt: a hírek szerint egy férfi munkavégzés közben két munkagép közé szorult a híd építési területén.
A helyszínre több mentőegységet riasztottak, köztük mentőhelikoptert is: az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szevedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni - írja a BAMA.
A mentőszemélyzet több mint egy órán át küzdött a férfi életéért, újraélesztést is végeztek, azonban a sérült a helyszínen meghalt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.