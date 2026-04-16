Tragédia a mohácsi híd építésénél: egy óráig küzdöttek a férfi életéért

Tragédia történt a mohácsi híd építésénél kedd délelőtt: a hírek szerint egy férfi munkavégzés közben két munkagép közé szorult a híd építési területén.

A baleset helyszínére mentőhelikoptert riasztottak, de már túl késő volt / Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Tragédia baleset történt: egy óráig küzdöttek a férfi életéért

A helyszínre több mentőegységet riasztottak, köztük mentőhelikoptert is: az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szevedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni - írja a BAMA.