Pánik Kőröshegyen: teherautó gázolt el egy nőt, mentőhelikoptert riasztottak

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 16:35
Nagy volt az ijedelem. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére.

A kora délutáni órákban elgázolt egy teherautó egy nőt Kőröshegyen. A balesethez mentőhelikoptert riasztottak: eleinte úgy tűnt, sokkal súlyosabbak a nő sérülései, de hamar kiderült, hogy könnyebb sérülésekkel megúszta.

mentőhelikopter
Mentőhelikoptert hívtak a baleset helyszínére 
Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Elgázoltak egy nőt, mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre

Eddig tisztázatlan körülmények közt péntek kora délután, 12 óra 50 perckor elgázolt egy teherautó egy nőt Kőröshegyen, Szántód irányába az első kereszteződésnél.

A gyalogos elvesztette az eszméletét, a helyszínre a gyors ellátásért mentőhelikoptert riasztottak. Információk szerint az ijedtség sokkal nagyobb volt a tényleges bajnál, ugyanis a kiérkező mentőegységek megállapították, hogy a hatalmas csattanás ellenére a nő könnyedebb sérülésekkel megúszta a gázolást. 

A mentés és a rendőri intézkedés gyorsan lezajlott, majd a forgalmi akadályt megszűntették. A hatóságok és a mentőegységek elhagyták a helyszínt, a közlekedés azóta is zavartalanul halad tovább  - írja a sonline.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu