Pánik Kőröshegyen: teherautó gázolt el egy nőt, mentőhelikoptert riasztottak

A kora délutáni órákban elgázolt egy teherautó egy nőt Kőröshegyen. A balesethez mentőhelikoptert riasztottak: eleinte úgy tűnt, sokkal súlyosabbak a nő sérülései, de hamar kiderült, hogy könnyebb sérülésekkel megúszta.
Eddig tisztázatlan körülmények közt péntek kora délután, 12 óra 50 perckor elgázolt egy teherautó egy nőt Kőröshegyen, Szántód irányába az első kereszteződésnél.
A gyalogos elvesztette az eszméletét, a helyszínre a gyors ellátásért mentőhelikoptert riasztottak. Információk szerint az ijedtség sokkal nagyobb volt a tényleges bajnál, ugyanis a kiérkező mentőegységek megállapították, hogy a hatalmas csattanás ellenére a nő könnyedebb sérülésekkel megúszta a gázolást.
A mentés és a rendőri intézkedés gyorsan lezajlott, majd a forgalmi akadályt megszűntették. A hatóságok és a mentőegységek elhagyták a helyszínt, a közlekedés azóta is zavartalanul halad tovább - írja a sonline.hu.
