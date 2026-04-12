10 órán át haldokolt a forró autóban: szívszorító részletek a kisfiú utolsó óráiról

Egy hétköznapinak induló reggel felfoghatatlan tragédiába torkollott Brazíliában, ahol egy kisfiú életét vesztette, miután hosszú órákon át egy lezárt autóban maradt.

A forró autóban ragadt a kisfiú, már nem tudták megmenteni

Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A kisfiú egyedül halt meg

Miguel Antunes Versari mostohaanyja aznap reggel óvodába indult vele a Santa Catarina állambeli Videirában. A közel hároméves kisfiú nem érezte jól magát: influenzaszerű tünetei voltak és fájt a foga, ezért ibuprofent kapott. A megszokottnál csendesebb volt, majd az autóban elaludt. A nőnek reggel 7 órára kellett volna leadnia őt az intézményben. Miután azonban kitette párját – Miguel édesanyját – a munkahelyén, a kisfiút bent hagyta a járműben, anélkül hogy észrevette volna, hogy még mindig alszik.

A gyermek több mint tíz órán keresztül maradt az autóban, miközben a külső hőmérséklet elérte a 31 Celsius-fokot. Ilyen körülmények között egy zárt jármű belső hőmérséklete akár 57 fok fölé is emelkedhet. A tragédia csak akkor derült ki, amikor a mostohaanya elindult az óvodába, hogy hazavigye a gyermeket – ekkor szembesült azzal, hogy Miguel egész nap az autóban volt.

A hatóságok szerint a kisfiú egyedül halt meg a felforrósodott járműben. A boncolás megállapította, hogy halálát hőguta és fulladás okozta. A testen nem találtak külsérelmi nyomokat. A térfigyelő kamerák felvételei segítettek rekonstruálni a történteket. A járművet reggel 7:10-kor parkolták le, és néhány perccel később még mozgást észleltek benne. 9 óra után azonban minden mozgás megszűnt.

A vizsgálat során arra is utaló jeleket találtak, hogy a kisfiú megpróbált mozogni az autóban, mielőtt elvesztette az eszméletét. A mostohaanya azt állította, hogy nem vette észre, hogy a gyermek a hátsó ülésen maradt. Elmondása szerint megpróbálta újraéleszteni a kisfiút, miközben a szomszédok hívták a mentőket. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben. A hatóságok gondatlanságból elkövetett emberöléssel gyanúsították meg a nőt, aki jelenleg is bírósági eljárásra vár, értesült a Mirror.