Választás 2026BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Gyula névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

10 órán át haldokolt a forró autóban: szívszorító részletek a kisfiú utolsó óráiról

autó
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 14:30
kisfiúbaleset
Az anya nem vette észre. A kisfiú a forró autóban maradt.

Egy hétköznapinak induló reggel felfoghatatlan tragédiába torkollott Brazíliában, ahol egy kisfiú életét vesztette, miután hosszú órákon át egy lezárt autóban maradt.

Kisfiú
A forró autóban ragadt a kisfiú, már nem tudták megmenteni
Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A kisfiú egyedül halt meg

Miguel Antunes Versari mostohaanyja aznap reggel óvodába indult vele a Santa Catarina állambeli Videirában. A közel hároméves kisfiú nem érezte jól magát: influenzaszerű tünetei voltak és fájt a foga, ezért ibuprofent kapott. A megszokottnál csendesebb volt, majd az autóban elaludt. A nőnek reggel 7 órára kellett volna leadnia őt az intézményben. Miután azonban kitette párját – Miguel édesanyját – a munkahelyén, a kisfiút bent hagyta a járműben, anélkül hogy észrevette volna, hogy még mindig alszik.

A gyermek több mint tíz órán keresztül maradt az autóban, miközben a külső hőmérséklet elérte a 31 Celsius-fokot. Ilyen körülmények között egy zárt jármű belső hőmérséklete akár 57 fok fölé is emelkedhet. A tragédia csak akkor derült ki, amikor a mostohaanya elindult az óvodába, hogy hazavigye a gyermeket – ekkor szembesült azzal, hogy Miguel egész nap az autóban volt.

A hatóságok szerint a kisfiú egyedül halt meg a felforrósodott járműben. A boncolás megállapította, hogy halálát hőguta és fulladás okozta. A testen nem találtak külsérelmi nyomokat. A térfigyelő kamerák felvételei segítettek rekonstruálni a történteket. A járművet reggel 7:10-kor parkolták le, és néhány perccel később még mozgást észleltek benne. 9 óra után azonban minden mozgás megszűnt.

A vizsgálat során arra is utaló jeleket találtak, hogy a kisfiú megpróbált mozogni az autóban, mielőtt elvesztette az eszméletét. A mostohaanya azt állította, hogy nem vette észre, hogy a gyermek a hátsó ülésen maradt. Elmondása szerint megpróbálta újraéleszteni a kisfiút, miközben a szomszédok hívták a mentőket. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben. A hatóságok gondatlanságból elkövetett emberöléssel gyanúsították meg a nőt, aki jelenleg is bírósági eljárásra vár, értesült a Mirror.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
