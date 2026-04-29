Elveszett minden remény: így találták meg a Pesten eltűnt marokkói diákot - gyászolnak a barátok

Megtalálták az eltűnt egyetemista holttestét. Április 5-én Budapesten, a Bálna közelében eltűnt egy 26 éves marokkói származású egyetemista, Belkass Yacine. A fiatal férfi a beszámolók szerint a telefonjával a kezében a Duna irányába indult, majd nyoma veszett. Belkass Yacine a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója volt, aki építészmérnöki tanulmányait készült befejezni.

Megtalálták a holttestét: a család végig reménykedett, hogy jó hírt kapnak.

A barátai életvidám, kedves és rendkívül segítőkész emberként emlékeztek Belkass Yacine-ra, arra a 26 éves marokkói származású egyetemistára, akit áprilisban tűnt el Budapesten, a Bálna közelében, majd később megtalálták a holttestét. A család számára különösen nagy büszkeség volt a fiatal férfi tanulmányi útja: édesapja korábban mesélt arról, milyen elhivatott és szorgalmas fia van. Yacine Agadirban sikeresen letette az angol nyelvvizsgát az amerikai nyelvközpontban, hogy Magyarországon folytathassa felsőfokú tanulmányait. Több területen is kiemelkedő eredményeket ért el: az egészségügyi képzésre is felvételt nyert, végül azonban tudatos döntéssel az építészmérnöki pálya mellett kötelezte el magát. Célja az volt, hogy Európában tanuljon, és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezzen diplomát, amelyet sokan a régió egyik legjobb műszaki intézményeként tartanak számon.

A barátai által ismert információk szerint április 16-án megtalálták Belkass Yacine holttestét, aki április 5-én tűnt el Budapesten, a Bálna közelében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatalos közleményben az alábbiakat közölte:

A férfit a Budapesti Rendőr-főkapitányság már nem keresi.

További részletek egyelőre nem ismertek. A család és a barátok gyászolják az elhunyt fiatal egyetemistát.