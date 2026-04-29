"Abszolút be vagyok állva" – Eric Dane elárulta: ilyen pokoli állapotban forgatta az Eufória jeleneteit

Pörög az Eufória harmadik évada, ahol Zendaya, Sydney Sweeney és Jacob Elordi mellett egy utolsó főhajtás erejére tiszteletét adta az azóta elhunyt Eric Dane is. A legutóbbi epizód különösen emlékezetes volt több szempontból is: az biztos, hogy a legvéresebb volt, de emellett a közkedvelt sorozatsztár is megkapta méltó és megható búcsúját.

Eric Dane a lehető legjobb búcsút adta rajongóinak az Eufória harmadik évadában (Fotó: Billy Bennight)

Eric Dane ALS betegségéhez írták az Eufória forgatókönyvét

A soron következő harmadik epizódban Cassie (Sydney Sweeney) és Nate (Jacob Elordi) összeházasodnak, melyben lelkileg megtörve megjelenik Cal Jacobs (Eric Dane) is, aki a jeles eseményt csak részegen tudta elviselni. Tudni kell, hogy a felvétel alatt az ALS betegségének egy kései fázisában volt. Eric Dane halála előtt még meg is említette ezt az epizódot, némi humorral:

Egy esküvői jelenetet kellett felvennünk. A forgatókönyv szerint abszolút be vagyok állva, teljesen részeg vagyok az egész ceremónia alatt. Gondoltam magamban, hogy biztos azt hiszik, hogy milyen jól játszom a szerepet, mivel már így is részegnek hangzom, nem szükséges eljátszanom.

– mondta nevetve Eric Dane. A lentebbi videón látható is, hogy képes volt saját helyzetén kicsit mosolyogni a fájdalmak közepette.

Az eredmény pedig magáért beszélt. Az írók valóban tudatosan igazították a jelenetet a színész állapotához, aki az epizódban teljesen részegen – és így egyúttal kendőzetlenül őszintén – beszélt arról, hogy mennyire büszke a fiára és a menyére. Nem tudni, hogy a későbbi epizódokban visszatér-e a karakter, de ez már önmagában egy megható kilépő lenne számára a sorozatból. Az érzékeny jelenetet a közönség is értékelte:

Eric Dane-t nézni a képernyőn nehezebb feladat, mint vártam. Örülök, hogy találtak módot arra, hogy a sorozatban tartsák, és lezárják a karaktere történetét. El sem tudom képzelni, mennyire drága lehetett a kezelése, ráadásul a rendező eddig szinte minden epizódban szerepeltette. Ezért mindig tisztelni fogom

– osztotta meg gondolatait egy meghatódott néző.

Eric Dane mellett a 2023-ban elhunyt Angus Cloud is „feltűnt” az HBO Max sorozat legfrissebb fejezetben. Ő személyesen már nem tudott részt venni a 2025-ös forgatáson, de a karaktert még így is sikerült bevonni a sorozatba. Az új epizódban Zendaya Rue-ja folytat a sorozatban továbbra is élő és viruló Fezcójával egy telefonbeszélgetést. A színész hangját ugyan nem hallhatjuk, de Zendaya által a karakter így is kapott egy megható búcsút.