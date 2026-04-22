Sosem tért haza a kórházból: Nyoma veszett a 30 éves Barbarának, keresi a rendőrség

A budapesti rendőrök hajtóvadászatot indítottak a 30 éves L. T. Barbara felkutatása érdekében, aki a napokban ismeretlen helyre távozott. A rendelkezésre álló információk szerint a fiatal nő 2026. április 16-án 11 óra körül egy fővárosi egészségügyi intézményből távozott, azóta pedig eltűnt, a hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresik.

A hatóságok a lakosság segítségét kérik: eltűnt Barbara egy budapesti egészségügyi intézményből

Fotó: Gé / MW (illusztráció!)

Segítsen megtalálni: Eltűnt személyt keres a rendőrség

A keresett személy hosszú sötétbarna hajjal és barna szemmel rendelkezik. A rendőrök jelenleg is nagy erőkkel dolgoznak az ügy felderítésén, és kérik, hogy aki érdemi információval tud szolgálni a nő hollétéről, jelentkezzen a hatóságoknál – írja közleményében a Police.hu.

A bejelentéseket a nap 24 órájában fogadják az alábbi elérhetőségeken:

Telefontanú zöldszáma: 06-80-555-111 (akár névtelenség megőrzése mellett)

Segélyhívó központ: 112

A Barbaráról készült fotót ERRE A LINKRE KATTINTVA tudod megnézni.