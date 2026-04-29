Szenzációs hír: a V-Tech behúzta a váratlant! Erre készül Szamóca és Kefir

Folytatódik a retro őrület! A V-Tech áprilisi szuperkoncertje óriási siker volt, az MVM Dome megtöltése után pedig újabb célt tűzött ki Szamóca és Kefir, azaz Bukovszky József és Kecskés Tibor.

Ahogy a Bors is megírta, a nagy V-Tech koncert hatalmas sikert aratott, és most az is kiderült, hogy nem egyedüli alkalom volt. A két énekes több mint húsz év után állt újra együtt nagyszínpadra, s most elárulták, jöhet a repeta.

„A szuperkoncert óta folyamatosan azt írjátok kommentben meg üzenetekben, hogy arra a két órára újra fiatalnak éreztétek magatokat. És ez azért durva, mert én is pontosan ezt éreztem. Ez nemcsak egy koncert volt, hanem egy kicsit időutazás is” – mondta kissé még mindig a buli utáni eufóriában Szamóca. Közösségi oldalán így folytatta:

Pontosan ezt visszük tovább szerte az országban, még a külhoni magyaroknak is! Májusban Komárnóba, Nyíregyházára, Békéscsabára, Vál-völgyre és Szekszárdra is várunk majd benneteket sok szeretettel

– jelentette be a folytatást Szamóca.

Kicsik és nagyok is imádják a V-Tech-et

A V-Tech MVM Dome-os koncertje előtt az énekesek elárulták, szerelmek is születtek hangjukra:

„A Nagy Duett legutóbbi adásában elénekeltük az Éjfél után című dalunkat, és egy refrént megosztottunk a közösségi oldalunkon is, és pont nemrég jött egy üzenet egy hölgytől, amiben leírta: a férjével erre a dalra ismerték meg egymást, és erre táncoltak először. De rengeteg ilyen üzenetet kaptunk az elmúlt egy évben…” – árulta el Szamóca, Kefir pedig hozzátette, gyerekek is ismerik az ikonikus sorokat.

Bizony, sőt, sokszor már a gyerekeiket is hozzák a koncertekre! Volt, hogy fellépés után megkérdeztem egy nyolcéves gyereket, hogy honnan tudja a dalszövegeket? Mire azt mondta: anya ezt hallgatja a konyhában, úgyhogy én is ismerem!

A buli tehát tovább folytatódik, és a megfiatalító retro érzést az ország számos pontjára elviszik majd.

Ráadásul jön az utánpótlás is?! Szamóca a napokban büszkélkedett el azzal is, hogy fia oklevelet kapott a zeneiskola 6. osztályának elvégzéséért, zongoraszakon!