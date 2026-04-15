Rohantak a mentők: két autó karambolozott, többen súlyosan megsérültek

Percek alatt kiérkeztek a mentők a dobozi hídon történt baleset helyszínére, ahol többen súlyosan megsérültek két autó ütközése után. A baleset a 4234-es úton, a 38-as kilométerszelvénynél történt, kedden 22 óra után.

A mentők rohantak a dobozi baleset helyszínére, ahol többen súlyosan megsérültek / Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

A járművekben összesen hárman utaztak, akiknek még volt annyi lélekjelenlétük, hogy ki tudjanak szállni a roncsokból.

A helyszínre riasztott békéscsabai tűzoltók azonnal közbeléptek, és áramtalanították az összetört autókat, miközben az utat teljes szélességében lezárták. Senki sem haladhatott át, amíg tartott a helyszínelés.

A baleset következtében mindkét sofőr komoly sérüléseket szenvedett, míg egy utas könnyebben megúszta az ütközést. A helyszínre percek alatt kiérkeztek a mentők is. A drámai karambol akkor történt, amikor az egyik autó szabályosan haladt, a másik viszont a gátról próbált felhajtani, figyelmetlenül - írja a BEOL.