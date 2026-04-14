Halálos vágta az autópályán: Megvadult óriásmadár bénította meg a forgalmat! 

Hatalmas káoszt okozott egy elszabadult strucc Thaiföldön, miután kitört a kifutójából, és egyenesen a Chonburi tartomány forgalmas autópályája felé vette az irányt. A mindössze hat hónapos hím madár – akit gazdája csak B1-nek nevez – úgy cikázott a kamionok és autók között, mintha az élete múlna rajta.

A szökevény strucc nem törődött a KRESZ-szabályokkal, simán leiskolázta a belső sávban haladókat Fotó: Wion/Youtube.com

„Olyan gyorsan fut!” – ordította a szemtanú

A hihetetlen jelenetet egy éppen arra autózó férfi, a 33 éves Chairat Sompong rögzítette, akinek a videója azonnal letarolta az internetet. A felvételen jól hallatszik, ahogy a férfi döbbenten kiabál a kormány mögül:

Ki veszített el egy struccot az úton? Jöjjenek és vigyék el! Olyan gyorsan fut!

– hüledezett a sofőr.

Chairat később elmondta, eredetileg azt hitte, baleset miatt torpant meg a forgalom, de ahogy közelebb ért, majdnem kiesett a szeme a csodálkozástól: egy hatalmas madár vágtázott előtte a középső sávban. A szemtanú szerint az állat láthatóan pánikba esett, ő pedig próbálta a kocsijával a leállósáv felé terelni, hogy elkerüljék a tragédiát.

A gazda már a legrosszabbra készült

A szökevényt végül 15 kilométerre az otthonától sikerült befogni. Gazdája, a 43 éves Itsara Boriboon – aki egyébként egy állatos kávézót üzemeltet Pattayán – sokkos állapotba került, amikor megtudta, mi történt.

Meg voltam semmisülve és halálra aggódtam magam. Attól féltem, hogy elütik és balesetet szenved

– nyilatkozta a férfi.

Mint kiderült, a madár egy építőanyagot szállító teherautó zajától riadt meg, ekkor törte át a kerítést. A tulajdonos megfogadta: ezentúl sokkal jobban vigyáz kedvenceire, nehogy legközelebb egy tragédia hírével kerüljenek a címlapokra.

Gyorsabb volt a strucc, mint egy olimpikon

Bár B1 még csak kamasz, a struccok a szárazföld leggyorsabb madarai. Ha beindulnak, akár a 70-72 km/órás sebességet is elérhetik, sőt, egyes mérések szerint rövid távon a 100 km/óra sem lehetetlen számukra. Csak hogy érzékeltessük: egy strucc elméletileg 40 perc alatt futná le a maratont, amihez a legjobb emberi atlétának is több mint két órára van szüksége. Nem csoda tehát, hogy a thaiföldi autósoknak esélyük sem volt lehagyni a tollas rakétát – írja a Daily Star.