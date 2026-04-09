Rózsaszín kalapáccsal támadt: kórházban esett neki egy férfinak a 46 éves nő

Sokkoló támadás történt Ausztráliában: egy 46 éves nőt azzal vádolnak, hogy behatolt egy sydney-i kórházba, majd egy kalapáccsal súlyosan megsebesített egy 63 éves férfit.

Kórházban randalírozott a nő

A nő kalapáccsal támadott a kórházban

Az eset április 9-én, éjfél körül történt a Royal Prince Alfred kórházban. A rendőrség tájékoztatása szerint a nő bement az intézménybe, majd megtámadta az áldozatot, akit ismert. A férfit állítólag fejbe ütötte egy kalapáccsal, amely súlyos sérüléseket okozott. Jelenleg is kritikus állapotban van, életfenntartó gépen tartják.

A People szerint az áldozat éppen a kórházi ágyában aludt, amikor a támadás érte. A férfi koponyatörést szenvedett, és levegő került az agyába. A sérülések következtében rohama volt, és a légzése is leállt.

A beszámolók szerint a nő egy rózsaszín kalapáccsal érkezett a helyszínre, és azt kiabálta, hogy a férfi „ellopta a testvére hamvait”. A támadót a helyszínen elfogták, majd őrizetbe vették. Súlyos testi sértés szándékával elkövetett bűncselekménnyel vádolják. A bíróságon elhangzott, hogy a támadás rendkívül erőszakos volt. A bíró kiemelte, hogy az ilyen jellegű bűncselekmények akár 25 év szabadságvesztéssel is büntethetők.

A nő ügyvédei arra hivatkoztak, hogy védencük szorongással küzd és idegi problémái vannak a karjában, azonban a bíróság ezt nem találta elegendő indoknak. A gyanúsított óvadék iránti kérelmét elutasították, így legalább júniusig őrizetben marad. A kórház közleményben hangsúlyozta, hogy a betegek és a dolgozók biztonsága kiemelt fontosságú, és az erőszak semmilyen formája nem elfogadható az intézményben. A történtek miatt az érintett személyzet számára támogatást biztosítanak.