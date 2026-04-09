Kökény Dani: Sehova nem vezet a „csak azért is” hozzáállás

A fiatal Fonogram-díjas énekes-dalszerző, Kökény Dani tudja, hogy kire szavaz a hétvégén és ő a felszínesség helyett a tapasztalatot részesíti előnyben. Dani nem ismerte édesapját, édesanyja a születésekor lemondott róla, így a nagyszülei nevelték fel szerény, sokszor nehéz körülmények között. Ezek a kihívások azonban nem törték meg, hanem kitartásra és céltudatosságra ösztönözték. Mélyen hívő emberként pedig mindvégig a hitébe kapaszkodott. Az elmúlt években pedig keményen dolgozott azért, hogy kitörhessen a bizonytalanságból. Ő nem dől már be a vakító és felszínes dolgoknak és komoly üzenetet fogalmaz meg.

Kökény Dani kitálalt a vasárnapi országgyűlési választások előtt (Fotó: Kökény Dani)

Kökény Dani kemény állítást tett

Ne tévesszük össze a sztárok népszerűsége miatt összegyűlt tömeget azokkal, akiknek valós véleményük van. És ne azért gondoljunk vagy mondjunk valamit, mert az a trendi, mert a haver is azt mondja. Fontos a felelős döntés. Most fontosabb, mint bármikor. Nézz magadba és gondold át tudod-e, hogy valójában miért döntesz úgy ahogy. Ez nem trend kérdése, ez nem egy buli, nem pár hétre szól. Minden, ami felszínes az most nem lehet vakító, erre kell odafigyelni. Sehova nem vezet a „csak azért is” hozzáállás

– a Fonogram- és Szenes Iván-díjas énekes-dalszerző számára, így nem kérdés, hogy kire fog szavazni a hétvégén.

Kökény Dani dala nagy sikert aratott a rajongói körében (Fotó: Kökény Dani)

„Fontos, hogy most a tapasztalat, a tudás, a legnagyobb- és legjobb kapcsolati tőke kerüljön előtérbe. Hogy mi történik a nagyvilágban és a közvetlen szomszédságunkban azt mindenki láthatja. És azt is, hogy ártatlan emberek halnak meg. Lehetünk más véleményen, talán jól is van ez így, de most egyszerűen nincs helye a kísérletezésnek. Nekem nem kérdés, hogy kire szavazok” - teszi hozzá Dani, aki az év elején egy háborúellenes, békepárti dallal hívta fel a figyelmet a szomszédságunkban zajló konfliktus áldozataira.