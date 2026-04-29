Kigyulladt egy autó a magyar főúton, óriási a káosz

Riasztották a lánglovagokat, miután tűz ütött ki egy személykocsi motorterében az 1-es főút 152-es kilométerénél, Kimle közelében. A lángok átterjedtek az utastér egy részére is.

A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók vízsugarakkal oltották el a járművet. A tűzeset miatt a főút érintett szakaszán forgalmi fennakadásra kell számítani - számol be róla a katasztrófavédelem.