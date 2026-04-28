Lövöldözés Athénban: hivatalban nyitott tüzet egy férfi, többen is megsebesültek

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 14:05
Több embert, köztük egy alkalmazottat is eltalált. A lövöldözés okát egy borítékban hagyta hátra az elkövető.
Egy fegyveres férfi nyitott tüzet egy athéni társadalombiztosítási hivatalban - több ember is megsérült a lövöldözésben.

Rendőrök járőröztek a bíróság épületénél, miután egy fegyveres lövöldözött és négy embert megsebesített Athénban április 28-án.
Rendőrök járőröztek a bíróság épületénél, miután egy fegyveres lövöldözött és négy embert megsebesített Athénban április 28-án. Fotó: Anadolu via AFP

Nem tudni miért lövöldözött az idős férfi

Rendőrségi akció indult a fegyveres felkutatására, aki a görög média szerint egy 89 éves férfi volt. A hatóságok elmondása szerint a férfi egy vadászpuskával volt felfegyverezve, és először egy társadalombiztosítási irodára nyitott tüzet a görög főváros központjában, megsebesítve egy alkalmazottat, majd az athéni bíróság földszintjén is, ahol többen megsérültek. Az indítéka továbbra sem tisztázott, bár a lövöldözés után egy teli borítékot csapott az asztalra, mondván: ebben vannak tettei okai – írja a Metro.

A mentősök legalább négy emberhez érkeztek ki, és kórházba szállították őket.

Bement, felment a negyedik emeletre, felemelte a puskáját, megparancsolta az egyik alkalmazottnak, hogy hajoljon le, majd rálőtt egy másikra.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu