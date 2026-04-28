Lövöldözés Athénban: hivatalban nyitott tüzet egy férfi, többen is megsebesültek

Egy fegyveres férfi nyitott tüzet egy athéni társadalombiztosítási hivatalban - több ember is megsérült a lövöldözésben.

Rendőrök járőröztek a bíróság épületénél, miután egy fegyveres lövöldözött és négy embert megsebesített Athénban április 28-án. Fotó: Anadolu via AFP

Nem tudni miért lövöldözött az idős férfi

Rendőrségi akció indult a fegyveres felkutatására, aki a görög média szerint egy 89 éves férfi volt. A hatóságok elmondása szerint a férfi egy vadászpuskával volt felfegyverezve, és először egy társadalombiztosítási irodára nyitott tüzet a görög főváros központjában, megsebesítve egy alkalmazottat, majd az athéni bíróság földszintjén is, ahol többen megsérültek. Az indítéka továbbra sem tisztázott, bár a lövöldözés után egy teli borítékot csapott az asztalra, mondván: ebben vannak tettei okai – írja a Metro.

A mentősök legalább négy emberhez érkeztek ki, és kórházba szállították őket.