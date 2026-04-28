Lövöldözés Athénban: hivatalban nyitott tüzet egy férfi, többen is megsebesültek

Egy fegyveres férfi nyitott tüzet egy athéni társadalombiztosítási hivatalban - több ember is megsérült a lövöldözésben.
Rendőrségi akció indult a fegyveres felkutatására, aki a görög média szerint egy 89 éves férfi volt. A hatóságok elmondása szerint a férfi egy vadászpuskával volt felfegyverezve, és először egy társadalombiztosítási irodára nyitott tüzet a görög főváros központjában, megsebesítve egy alkalmazottat, majd az athéni bíróság földszintjén is, ahol többen megsérültek. Az indítéka továbbra sem tisztázott, bár a lövöldözés után egy teli borítékot csapott az asztalra, mondván: ebben vannak tettei okai – írja a Metro.
A mentősök legalább négy emberhez érkeztek ki, és kórházba szállították őket.
Bement, felment a negyedik emeletre, felemelte a puskáját, megparancsolta az egyik alkalmazottnak, hogy hajoljon le, majd rálőtt egy másikra.
