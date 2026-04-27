„A segélyhívás nem játék” - tanulságos videót közöltek a mentők

A segélyhívás nem játék. Amikor valaki »csak viccből« hívja a segélyhívót, vagy feleslegesen riasztja a mentőket, tűzoltókat, rendőröket, mástól veheti el az esélyt arra, hogy a segítség időben megérkezhessen. Egy ilyen hívás miatt késhet akár egy életmentő beavatkozás, egy tűz megfékezése vagy egy sürgős rendőri intézkedés. A vonal túloldalán minden hívást komolyan vesznek. A segítségnyújtásra esküt tett hivatásosok pedig minden riasztásra elindulnak még akkor is, ha a helyszínen kiderül, hogy csak vaklárma volt - ahogy ez most is történt. Kérjük, mindenki használja megfontoltan és felelősen a 112-es segélyhívó számot!