„A segélyhívás nem játék” - tanulságos videót közöltek a mentők

Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán gyakran számol be különböző drámai életmentésekről. Ám ezúttal egy figyelemfelhívó tartalommal jelentkeztek.
A videón Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője valamint egy mentésirányító látható, akik egy olyan esetet mutatnak be, amikor valaki csak viccből felhívta a mentőket.
A segélyhívás nem játék. Amikor valaki »csak viccből« hívja a segélyhívót, vagy feleslegesen riasztja a mentőket, tűzoltókat, rendőröket, mástól veheti el az esélyt arra, hogy a segítség időben megérkezhessen. Egy ilyen hívás miatt késhet akár egy életmentő beavatkozás, egy tűz megfékezése vagy egy sürgős rendőri intézkedés. A vonal túloldalán minden hívást komolyan vesznek. A segítségnyújtásra esküt tett hivatásosok pedig minden riasztásra elindulnak még akkor is, ha a helyszínen kiderül, hogy csak vaklárma volt - ahogy ez most is történt. Kérjük, mindenki használja megfontoltan és felelősen a 112-es segélyhívó számot!
- olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
