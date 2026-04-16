Megrázó felvételek: levegőbe repült egy biciklis egy autó miatt

Levegőbe repült egy kerékpáros, akit egy autós ütött el. Az eset Veszprém Vármegyében történt, amelynek kapcsán a rendőrség a biztonságos és szabályos közlekedésre hívta fel a figyelmet.
Megrázó balesetről számolt be a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A balesetben súlyosan megsérült egy biciklis, akit egy gépkocsi ütött el. A biciklin utazó áldozat az ütközés erejétől a levegőbe repült, ahonnan az autó motorháztetőjére zuhant, majd az úttestre esett.
Az esetről a Facebookra is feltöltöttek egy videót, amiben jól látszik a baleset. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiemelte, hogy egyre többen választják a kerékpáros közlekedést a tavaszi idő beköszöntével. Ennek érdekében a biciklisek és az autósok figyelmét is felhívták arra, hogy körültekintően közlekedjenek a balesetek elkerülése érdekében.
