Megrázó felvételek: levegőbe repült egy biciklis egy autó miatt

Levegőbe repült egy kerékpáros, akit egy autós ütött el. Az eset Veszprém Vármegyében történt, amelynek kapcsán a rendőrség a biztonságos és szabályos közlekedésre hívta fel a figyelmet.

Fotó: Elena Yakusheva / Shutterstock

Megrázó balesetről számolt be a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A balesetben súlyosan megsérült egy biciklis, akit egy gépkocsi ütött el. A biciklin utazó áldozat az ütközés erejétől a levegőbe repült, ahonnan az autó motorháztetőjére zuhant, majd az úttestre esett.

Az esetről a Facebookra is feltöltöttek egy videót, amiben jól látszik a baleset. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiemelte, hogy egyre többen választják a kerékpáros közlekedést a tavaszi idő beköszöntével. Ennek érdekében a biciklisek és az autósok figyelmét is felhívták arra, hogy körültekintően közlekedjenek a balesetek elkerülése érdekében.