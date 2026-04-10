Eltűntek a milliók: közös képviselő nyelte be a lakók pénzét

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 13:34
A vádlott 2020 óta anyagi nehézségekkel küzdött. A közös képviselő zsebre tette a befizetett összegeket.

Közös képviselő sikkasztotta el a társasház pénzét, miután anyagi gondokkal küzdött. Az összegekkel nem tudott elszámolni, mert a saját anyagi nehézségeit próbálta megoldani a lakóktól beszedett összegekkel. 

A közös képviselő zsebre tette a lakók által befizetett összegeket
Közös képviselő sikkasztott, nem tudott elszámolni a pénzzel

Sikkasztással vádolt meg a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség egy férfit, aki egy 42 lakásos társasház közös képviselője volt 2018 és 2024 között. A vádlott intézte a társasház pénzügyeit, beszedte a közösköltségeket, valamint a kiadások utáni megmaradt összegeket is ő kezelte. 2022 tavaszáig minden évben beszámolt a befizetésekről és kiadásokról - tájékoztatott a főügyészség. 2022 után már nem volt képes elszámolni az összegekkel, mert 2020-tól kezdve anyagi nehézségekkel küzdött, így összesen 2,6 millió forintot fordított a saját megélhetésére. 

A vádlott a nyomozás során az elsikkasztott összegből mindössze 200 ezer forintot térített meg.  

Megúszta felfüggesztett börtönbüntetéssel

Az ügyészség azután, hogy a vádlott beismerte tettét, többrendbeli üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntettével vádolta meg, és felelősségre vonását tárgyalás mellőzésével, büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárásban kezdeményezte

A Kiskőrösi Járásbíróság a férfi bűnösségét a váddal egyezően megállapította, és vele szemben – a jogtalan gazdagodás összegéig vagyonelkobzás elrendelése mellett – 1 év 6 hónap, 4 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki - írta az Origo.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
