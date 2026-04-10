Eltűntek a milliók: közös képviselő nyelte be a lakók pénzét

Közös képviselő sikkasztotta el a társasház pénzét, miután anyagi gondokkal küzdött. Az összegekkel nem tudott elszámolni, mert a saját anyagi nehézségeit próbálta megoldani a lakóktól beszedett összegekkel.

Illusztráció: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock

Sikkasztással vádolt meg a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség egy férfit, aki egy 42 lakásos társasház közös képviselője volt 2018 és 2024 között. A vádlott intézte a társasház pénzügyeit, beszedte a közösköltségeket, valamint a kiadások utáni megmaradt összegeket is ő kezelte. 2022 tavaszáig minden évben beszámolt a befizetésekről és kiadásokról - tájékoztatott a főügyészség. 2022 után már nem volt képes elszámolni az összegekkel, mert 2020-tól kezdve anyagi nehézségekkel küzdött, így összesen 2,6 millió forintot fordított a saját megélhetésére.

A vádlott a nyomozás során az elsikkasztott összegből mindössze 200 ezer forintot térített meg.

Megúszta felfüggesztett börtönbüntetéssel

Az ügyészség azután, hogy a vádlott beismerte tettét, többrendbeli üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntettével vádolta meg, és felelősségre vonását tárgyalás mellőzésével, büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárásban kezdeményezte.

A Kiskőrösi Járásbíróság a férfi bűnösségét a váddal egyezően megállapította, és vele szemben – a jogtalan gazdagodás összegéig vagyonelkobzás elrendelése mellett – 1 év 6 hónap, 4 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki - írta az Origo.hu.