Magyar top 50-es bűnözőt fogtak Németországban

Top 50-es körözött magyar személyt fogtak el Németországban. A 43 éves férfit csalás miatt kereste a rendőrség, egészen Németországig menekült. A magyar és német hatóságok együttes munkájának köszönhetően felkutatták a férfi tartózkodási helyét, majd őrizetbe vették.

Top 50-es magyar bűnözőt fogtak Németországban

Top 50-es magyar bűnözőt fogtak Németországban

A Buda Környéki Járásbíróság, a Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja, a Kecskeméti Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja európai, illetve nemzetközi elfogatóparancsot adott ki csalás és sikkasztás miatt a 43 éves P. László ellen. Az adatok szerint 2019 és 2021 között a férfi házfelújítási munkák elvégzését vállalva hét sértettől vett át előleget munkadíjra és anyagköltségre, a munkákat azonban nem végezte el, majd eltűnt a megbízók elől. A cselekmények súlya miatt a férfi felkerült a rendőrség körözési toplistájára.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Célkörözési Osztálya február 10-én kezdte meg a felkutatását. Információk szerint Németországba szökött, ezért a nyomozók felvették a kapcsolatot a német hatóságokkal az ENFAST hálózatán keresztül.

Stuttgartban kapták el a csalót

A nemzetközi rendőri együttműködés keretében az ORFK BF Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (ORFK NEBEK) is közreműködött a körözött felkutatásában. A német társhatóságokkal március 11-én SIRENE-csatornán keresztül is egyeztetés történt, amelynek során sor került a körözött személy tartózkodási helyének megállapítására és pontosítására.

Kiderült, hogy az elkövető Stuttgartban tartózkodik, ahol építőipari munkásként dolgozott. A német rendőrök a KR NNI támogatásával március 24-én fogták el. Az elfogást követően az ORFK NEBEK haladéktalanul felvette a kapcsolatot a német társhatóságokkal annak érdekében, hogy P. László Magyarországnak történő átadása mielőbb megtörténhessen - közölte a Police.hu.