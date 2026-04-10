BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Zsolt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Magyar top 50-es bűnözőt fogtak Németországban

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 10:47
A 43 éves férfit csalás miatt körözte a rendőrség. A férfi felkerült a top 50-es körözési listára is.

Top 50-es körözött magyar személyt fogtak el Németországban. A 43 éves férfit csalás miatt kereste a rendőrség, egészen Németországig menekült. A magyar és német hatóságok együttes munkájának köszönhetően felkutatták a férfi tartózkodási helyét, majd őrizetbe vették.

Fotó: Freepik.com/Illusztráció / Freepik

A Buda Környéki Járásbíróság, a Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja, a Kecskeméti Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja európai, illetve nemzetközi elfogatóparancsot adott ki csalás és sikkasztás miatt a 43 éves P. László ellen. Az adatok szerint 2019 és 2021 között a férfi házfelújítási munkák elvégzését vállalva hét sértettől vett át előleget munkadíjra és anyagköltségre, a munkákat azonban nem végezte el, majd eltűnt a megbízók elől. A cselekmények súlya miatt a férfi felkerült a rendőrség körözési toplistájára.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Célkörözési Osztálya február 10-én kezdte meg a felkutatását. Információk szerint Németországba szökött, ezért a nyomozók felvették a kapcsolatot a német hatóságokkal az ENFAST hálózatán keresztül.

Stuttgartban kapták el a csalót

A nemzetközi rendőri együttműködés keretében az ORFK BF Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (ORFK NEBEK) is közreműködött a körözött felkutatásában. A német társhatóságokkal március 11-én SIRENE-csatornán keresztül is egyeztetés történt, amelynek során sor került a körözött személy tartózkodási helyének megállapítására és pontosítására.

Kiderült, hogy az elkövető Stuttgartban tartózkodik, ahol építőipari munkásként dolgozott. A német rendőrök a KR NNI támogatásával március 24-én fogták el. Az elfogást követően az ORFK NEBEK haladéktalanul felvette a kapcsolatot a német társhatóságokkal annak érdekében, hogy P. László Magyarországnak történő átadása mielőbb megtörténhessen - közölte a Police.hu.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
