Hátborzongatóan indult a reggel: mindent elleptek a rendőrök, emberi koponyát talált egy túrázó

Sokkoló jelenet fogadta azt a túrázót, aki április 22-én reggel egy elhagyatott sivatagi területen indult útnak Twentynine Palms közelében. A kirándulás azonban váratlanul hátborzongató fordulatot vett: a homokos, kietlen vidéken egy emberi koponyát talált.
A túrázó azonnal értesítette a hatóságokat, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek. A seriffhivatal emberei annyira komolyan vették az ügyet, hogy gyilkossági nyomozókat is bevontak a vizsgálatba, majd átfésülték az egész környéket további maradványok után kutatva.
A hivatalos közlés szerint a koponya állapota arra utal, hogy hosszabb ideje lehetett a szabadban. A nap, a szél és a sivatagi környezet nyomot hagyott rajta, ezért egyelőre rejtély, mióta heverhetett ott – és főként az, kihez tartozhatott.
A nyomozók a maradványokat igazságügyi szakértőkhöz küldték, ahol DNS-vizsgálatnak vetik alá. Ettől remélik, hogy sikerül azonosítani az elhunytat, és talán fény derülhet arra is, hogyan kerülhetett a koponya a sivatag közepére.
A hatóságok egyelőre nem árultak el több részletet, így az sem tudni, felmerült-e idegenkezűség gyanúja. Ha azonban a maradványokat nem sikerül azonosítani, az ügy akár hosszú évekre megoldatlan aktává válhat – írja a People.
