Hátborzongatóan indult a reggel: mindent elleptek a rendőrök, emberi koponyát talált egy túrázó

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 08:10
Egy békésnek induló túra rémálommá vált, amikor egy kiránduló emberi maradványokra bukkant a sivatag közepén.

Sokkoló jelenet fogadta azt a túrázót, aki április 22-én reggel egy elhagyatott sivatagi területen indult útnak Twentynine Palms közelében. A kirándulás azonban váratlanul hátborzongató fordulatot vett: a homokos, kietlen vidéken egy emberi koponyát talált.

Koponyát talált a sivatag kellős közepén
Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A túrázó azonnal értesítette a hatóságokat, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek. A seriffhivatal emberei annyira komolyan vették az ügyet, hogy gyilkossági nyomozókat is bevontak a vizsgálatba, majd átfésülték az egész környéket további maradványok után kutatva.

A hivatalos közlés szerint a koponya állapota arra utal, hogy hosszabb ideje lehetett a szabadban. A nap, a szél és a sivatagi környezet nyomot hagyott rajta, ezért egyelőre rejtély, mióta heverhetett ott – és főként az, kihez tartozhatott.

A nyomozók a maradványokat igazságügyi szakértőkhöz küldték, ahol DNS-vizsgálatnak vetik alá. Ettől remélik, hogy sikerül azonosítani az elhunytat, és talán fény derülhet arra is, hogyan kerülhetett a koponya a sivatag közepére.

A hatóságok egyelőre nem árultak el több részletet, így az sem tudni, felmerült-e idegenkezűség gyanúja. Ha azonban a maradványokat nem sikerül azonosítani, az ügy akár hosszú évekre megoldatlan aktává válhat – írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
