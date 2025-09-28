Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
Sokkoló felfedezés: az emberiség még idősebb, mint hittük – egy ősi koponya árulja el az elképesztő titkot

homo sapiens
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 12:30
felfedezéskoponya
Ez mindent megváltoztat, amit az emberiségről tudtunk.

Ideje újraírni az emberiség családfáját: a tudósok egy különleges kínai koponya elemzése alapján arra jutottak, hogy a Homo sapiens eredete jóval korábbra nyúlik vissza, mint azt eddig hittük. Az új kutatás szerint fajunk már több mint egymillió évvel ezelőtt elkezdett kialakulni – vagyis legalább 400 ezer évvel korábban, mint ahogyan azt a jelenlegi tudományos konszenzus tartotta.

Koponya
Koponya lehet a kulcs az emberiség korához
Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

A Yunxian 2 néven ismert fosszilis koponya 1990-ben került elő Kína Hubei tartományában, ám a lelet erősen összeroncsolódott állapota miatt sokáig Homo erectushoz sorolták. Most azonban a legmodernebb CT- és fényképezési technológiák, valamint virtuális rekonstrukció segítségével sikerült megalkotni, hogyan nézett ki épségében. 

Az elemzés azt mutatta, hogy a koponya bizonyos jegyeket valóban megosztott a Homo erectus-szal, például az erőteljes szemöldökereszttel és a vaskos agykoponyával. Ugyanakkor több részlet – a nagyobb agytérfogat és az arc formája – inkább a későbbi Homo longi („Sárkányember”) és a Homo sapiens vonásait idézi. 

A Fudan Egyetem és a Kínai Tudományos Akadémia szakemberei, valamint Chris Stringer, a londoni Természettudományi Múzeum antropológusa szerint a Yunxian 2 valójában nem Homo erectus volt, hanem egy korai tagja annak az ágnak, amelyből a Homo longi és több más, Ázsiában megtalált fosszília származik. Ez a felismerés alapjaiban rengeti meg az emberi evolúcióról alkotott képünket.

Eredményeink azt mutatják, hogy már egymillió évvel ezelőtt különváltak az emberi ősök vonalai, vagyis sokkal bonyolultabb és korábban történt a fejlődés, mint eddig gondoltuk

 – mondta Stringer. 

A vizsgálatok folytatódnak: 2022-ben előkerült egy harmadik Yunxian-koponya is, amelynek elemzése segíthet végleg megerősíteni az új elméletet. A kutatók szerint a Homo longi és a Denisovai ember közötti szoros kapcsolat szintén kulcsfontosságú lehet az emberi múlt megértésében. 

Az új tanulmány a Science folyóiratban jelent meg, és radikálisan új képet fest arról, hogyan alakult ki az emberiség. A tudósok szerint az elmúlt 800 ezer évben öt fő vonalra vezethető vissza a nagy agyú emberek története: az ázsiai erectus, a heidelbergi ember, a longi, a sapiens és a neandervölgyi, írja a Daily Mail.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
