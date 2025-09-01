Rejtélyes koponyát találtak a tudósok: annyi bizonyos, hogy nem emberi!

A mai világban azt hihetnénk, hogy a tudósok kezében már olyan technológia van, hogy mindenről meg lehet állapítani, hogy milyen idős, pláne, hogy mi is az. Az igazság azonban koránt sem fedi ezt. Jó példa erre az a koponya, aminek a kérdése hosszú évek óta izgatja a szakembereket.

Rejtélyes koponya titka izgatja a tudósokat Fotó: AS photo / freepik.com

Nem emberi a koponya: de akkor kitől, mitől származik?

Történt ugyanis, hogy régészek egy csoportja 1960-ban egy koponyát talált az észak-görögországi Petralona-barlang falához rögzítve. Azonban a közelmúltig rejtély övezte a koponya titkait. A titokzatos lelet keletkezésére nem rég derülhetett fény.

A kutatók már régóta keresték a válaszokat, ugyanakkor nem sikerült rájönniük, hogy a koponya hány éves lehet egyáltalán. A Journal of Human Evolution folyóiratban megjelent tanulmány talán végre elhozta a válaszokat, amelyekre a koponyát kutatók régóta vágytak. Úgy vélik, hogy a koponya legalább 277 ezer éves, és bár nem tudni pontosan, hogy a fosszília mennyi ideig tartózkodott a barlangban, sikerült leszűkíteni a korát a korábbi 170 ezer és 700 ezer év közötti időintervallumról.

A tudósoknak így sincs egyszerű dolguk, mivel a koponya úgy néz ki, se nem emberi (homo sapiens), se nem neandervölgyi maradvány. Az egyén a pleisztocén korszakban élt Európában a neandervölgyiekkel együtt, bár úgy vélik, hogy a Homo Heidelbergensis csoporthoz tartozott – írja a Unilad. Ez a csoport 500 ezer évvel ezelőtt vándorolt Európába, Afrikából.

Az új kormeghatározás alátámasztja ennek a populációnak a fennmaradását és együttélését az alakuló neandervölgyi leszármazási vonallal a középső pleisztocén későbbi szakaszában Európában

– állítja Chris Stringer, a tanulmány egyik szerzője.

Egyértelmű válaszok még nincsenek, de úgy vélik, az egyed férfi volt, fogai alapján fiatal felnőtt lehetett.