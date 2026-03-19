Pécsi ámokfutás: ittasan lopta el apja autóját a fiatalkorú, aki jogsi nélkül zúzott

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 12:58
Több járműnek is nekiment a lopott autóval. Az ittas sofőrnek még jogosítványa sem volt.
Ittasan vezette az apjától lopott autót egy fiatalkorú vádlott - most ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségével néz szembe.

Ittasan vezetett az ámokfutó (fotó: ügyészség)

Ittas vezető pusztított a városban

2025 októberében a pécsi belvárosban közlekedett ittasan apja Suzukijával a fiatal. Állapota miatt nekiment egy parkoló gépkocsinak, de nem állt meg, hanem továbbhajtott, pedig még a rendszámát is elhagyta a helyszínen.

Ezután még három autónak is nekiment, de egyik esetben sem állt meg. Ekkor kezdték el követni a rendőrök jelzéssel, de ennek sem tett eleget, hanem a vasútállomás felé vette az irányt. A jelzőtáblák figyelmen kívül hagyása után végül a vasútállomásnál állították őt meg a rendőrök.

Ekkor a fiatal menekülve mászott ki az anyósülés ablakán, majd szaladni kezdett, de a hatóságok utolérték.

A fiatalkorú vezetői engedéllyel nem rendelkezett, ittassága közepes fokú volt. A bíróság pénzbüntetést szabott ki, és a járművezetéstől eltiltotta - írja az Ügyészség.

 

