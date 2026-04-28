Kirepült az autóból az utas: halálos baleset történt az M85-ösön - Fotó

Egy 52 éves férfi ellen emeltek vádat halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt; élettársát a biztonsági öv használata menthette volna meg.

Biztonsági öv miatt vesztette életét egy utas

A 2025 júniusában, az M85-ös számú autóúton történt baleset során a sofőr élettársával utazott Csorna irányába. Fáradtságból eredő tompultsága következtében az útpadkára tért, majd amikor a járművet megpróbálta ellenkormányozni, az felborult és többször megpördült.

A biztonsági övet nem használó sértett kirepült a járműből, majd sérülései miatt a kórházban elhunyt. Az orvosok állítása szerint a biztonsági öv használata megmenthette volna az életét.

A sofőr, aki nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, most halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt áll bíróság elé. Ezért akár öt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

Az ügyben a Győri Járásbíróság fog dönteni - írja az Ügyészség.