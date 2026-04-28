KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Valéria névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kirepült az autóból az utas: halálos baleset történt az M85-ösön - Fotó

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 09:55
A férfit most az ügyészség vádolta meg. Míg a sofőr sérülésekkel megúszta, élettársa a biztonsági öv használatának mellőzése miatt vesztette életét.
CJA
A szerző cikkei

Egy 52 éves férfi ellen emeltek vádat halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt; élettársát a biztonsági öv használata menthette volna meg.

Biztonsági öv menthette volna meg az utast (fotó: Ügyészség)

Biztonsági öv miatt vesztette életét egy utas

A 2025 júniusában, az M85-ös számú autóúton történt baleset során a sofőr élettársával utazott Csorna irányába. Fáradtságból eredő tompultsága következtében az útpadkára tért, majd amikor a járművet megpróbálta ellenkormányozni, az felborult és többször megpördült.

A biztonsági övet nem használó sértett kirepült a járműből, majd sérülései miatt a kórházban elhunyt. Az orvosok állítása szerint a biztonsági öv használata megmenthette volna az életét.

A sofőr, aki nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, most halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt áll bíróság elé. Ezért akár öt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

Az ügyben a Győri Járásbíróság fog dönteni - írja az Ügyészség.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
