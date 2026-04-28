Nagy a baj: termékvisszahívást rendeltek el az Ázsiából érkezett szennyezett élelmiszerre

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) termékvisszahívást rendelt el, ezúttal enoki gomba érintett.
Az Európai Unió élelmiszer és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett jelentés alapján Listeria monocytogenes szennyezettséget mutattak ki Kínából származó, hűtött, csomagolt enoki gombában.
Az NKFH felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, és megtette a szükséges intézkedéseket: gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.
