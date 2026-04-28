Nagy a baj: termékvisszahívást rendeltek el az Ázsiából érkezett szennyezett élelmiszerre

termékvisszahívás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 11:35
gombakínai étel
Az érintett gomba szennyezettnek minősült. Itt vannak a termékvisszahívás részletei.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) termékvisszahívást rendelt el, ezúttal enoki gomba érintett.

Termékvisszahívást rendeltek el (fotó: NKFH)

Az Európai Unió élelmiszer és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett jelentés alapján Listeria monocytogenes szennyezettséget mutattak ki Kínából származó, hűtött, csomagolt enoki gombában.

Az NKFH felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, és megtette a szükséges intézkedéseket: gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.

A termékvisszahívás részletei

  • A termék megnevezése: ENOKI Mushroom Green Box Limited
  • Kiszerelés: 100 g
  • Tételszám: G22029
  • Exportőr: Jianghua Hongfu Huafayuan Agriculture Co., Ltd. (Kína)
  • Előállító: MX FRUIT&VEGETABLE(M) SDN.BHD (Malajzia)
  • Holland importőr: Asia Express Food B.V.
  • Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
