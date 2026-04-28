Drámai vallomást tett Gábor Zsazsa özvegye: „Mindig este döntök a következő napról”

A 82 éves Frédéric von Anhalt herceg fittyet hány a biológiai órájára! Gábor Zsazsa özvegye folyamatosan úton van, és egyik országból utazik a másikba, hol autóba ül, hol repülőre száll. Mint mondja, számára a megállás egyet jelentene az emlékei elvesztésével és az elmúlással. Ezt pedig nem hagyhatja...
Anhalt herceg tisztában van vele, hogy az ő korában a holnap nem ígéret, hanem ajándék. Úgy fogalmazott, hogy minden napnak örül, ami adatik neki, és nincsenek hosszú távú tervei.
Most még meg tudok állni a lábamon, most még tudom cipelni a bőröndjeimet... Most még meg tudom tenni, de hogy holnap vagy holnapután is képes leszek-e rá, azt nem tudom
– fogalmazott a Borsnak.
Nála nincsenek hónapokkal előre lefoglalt utak vagy rögzített időpontok. Ő csak abban hisz, ami itt és most történik. Úgy látja, 82 évesen már nincs értelme új karrierbe vagy nagy projektekbe kezdeni.
Spontaneitása nem valami hóbort, hanem védekezés a magány ellen. Mivel nem tudja, mit hoz a holnap, tudatosan kerüli a kötöttségeket.
„Nem foglalok le repülőt 14 nappal előre. Mindig este foglalom le a jegyem, és másnap repülök. Mindig este döntök a következő napról” – árulta el, hozzátéve, hogy ez a felfogás tartja benne a lelket, hiszen így nem kell szembenéznie az üres ház nyomasztó csendjével.
Ebben a rohanásban egyetlen fix pont maradt az özvegy életében: Budapest. Ide a néhai felesége emléke húzza vissza, akivel egykor az egész világot bejárták.
„Valószínűleg a napokban megint Magyarországon leszek. Budapesten, csak mert mindig a feleségemre gondolok. Vele nagyon sok helyen jártam, beutaztuk szinte az egész világot. Csodálatos élményeket szereztünk együtt.”
Néha visszatérek ezekre a helyszínekre nosztalgiázni, kell a szívemnek, a lelkemnek. Egyszerűen jól esik és feltölt
– vallotta be elcsukló hangon Anhalt herceg, aki azt is elmondta, szeret új helyeket, kultúrákat, embereket megismerni, és ameddig bírja erővel, ő bizony úton lesz.
