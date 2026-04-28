Drámai vallomást tett Gábor Zsazsa özvegye: „Mindig este döntök a következő napról”

A 82 éves Frédéric von Anhalt herceg fittyet hány a biológiai órájára! Gábor Zsazsa özvegye folyamatosan úton van, és egyik országból utazik a másikba, hol autóba ül, hol repülőre száll. Mint mondja, számára a megállás egyet jelentene az emlékei elvesztésével és az elmúlással. Ezt pedig nem hagyhatja...

Gábor Zsazsa özvegye már nem tervez...

Anhalt herceg tisztában van vele, hogy az ő korában a holnap nem ígéret, hanem ajándék. Úgy fogalmazott, hogy minden napnak örül, ami adatik neki, és nincsenek hosszú távú tervei.

Most még meg tudok állni a lábamon, most még tudom cipelni a bőröndjeimet... Most még meg tudom tenni, de hogy holnap vagy holnapután is képes leszek-e rá, azt nem tudom

– fogalmazott a Borsnak.

Nála nincsenek hónapokkal előre lefoglalt utak vagy rögzített időpontok. Ő csak abban hisz, ami itt és most történik. Úgy látja, 82 évesen már nincs értelme új karrierbe vagy nagy projektekbe kezdeni.

Este dönt, másnap megteszi

Spontaneitása nem valami hóbort, hanem védekezés a magány ellen. Mivel nem tudja, mit hoz a holnap, tudatosan kerüli a kötöttségeket.

„Nem foglalok le repülőt 14 nappal előre. Mindig este foglalom le a jegyem, és másnap repülök. Mindig este döntök a következő napról” – árulta el, hozzátéve, hogy ez a felfogás tartja benne a lelket, hiszen így nem kell szembenéznie az üres ház nyomasztó csendjével.

Gábor Zsazsa és férje csodálatos helyeken jártak közös életük során

Gábor Zsazsa sírja fix pont az életében

Ebben a rohanásban egyetlen fix pont maradt az özvegy életében: Budapest. Ide a néhai felesége emléke húzza vissza, akivel egykor az egész világot bejárták.

„Valószínűleg a napokban megint Magyarországon leszek. Budapesten, csak mert mindig a feleségemre gondolok. Vele nagyon sok helyen jártam, beutaztuk szinte az egész világot. Csodálatos élményeket szereztünk együtt.”

Néha visszatérek ezekre a helyszínekre nosztalgiázni, kell a szívemnek, a lelkemnek. Egyszerűen jól esik és feltölt

– vallotta be elcsukló hangon Anhalt herceg, aki azt is elmondta, szeret új helyeket, kultúrákat, embereket megismerni, és ameddig bírja erővel, ő bizony úton lesz.