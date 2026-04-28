Óriási tűz tombolt Törökszentmiklóson – egy elektromos bicikli miatt égett le a ház

A tűz során senki nem sérült meg. Még a szomszédos épületekre is átterjedt az elektromos bicikli okozta tűz.
A Katasztrófavédelem tájékoztatás szerint tegnap délelőtt gyulladt ki egy elektromos bicikli töltés közben. A tűz végül átterjedt egy faszerkezetű filagóriára, valamint az azzal szomszédos két épület tetőszerkezetére.
A szolnoki hivatásos és a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók munkájának köszönhetően mindkét épület lakható maradt, a filagória azonban megsemmisült. Az incidens során senki nem sérült meg.
A Katasztrófavédelem szerint erre kell figyelni elektromos bicikli töltésénél:
Ha töltés közben túlmelegszik a vezeték vagy a kerékpár, azonnal ki kell húzni a csatlakozóból.
Ha sérült a vezeték vagy a csatlakozó, nem szabad használni.
Fontos, hogy a kerékpár szerelését érdemes szakemberre bízni.
Ha víz, ütés vagy sérülés éri az eszközt, olyan szabadon lévő fedett helyre ajánlott vinni, ahol nem tud körülötte semmi meggyulladni.
Az égő lítium-akkumulátor mérgező füstöt bocsát ki, ezért ilyen esetben azonnal el kell hagyni a helyiséget és hívni a tűzoltókat.
Fontos, hogy csak akkor érdemes eloltani a tüzet, ha ezt anélkül meg lehet tenni, hogy a füstöt belélegeznénk.
Ha sikerült eloltani, vízbe – vödör, lavór, kád –, kell tenni az eszközt, hogy ne tudjon visszagyulladni.
Mindenképpen értesíteni kell a 112-es segélyhívószámot a történtekről.
