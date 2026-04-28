Mélységes fájdalommal jelentette be édesanyja: Tragikus hirtelenséggel elhunyt a magyar sportoló

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Jakó Róbert, aki játékosként és versenybíróként egyaránt aktív szereplője volt a gyulai sakkéletnek. A gyászhírt a 34 éves fiatalember édesanyja mélységes fájdalommal tudatta mindenkivel.

Jakó Róbert halálának hírét a Budapesti Sakkszövetség is megosztotta, ahol a 34 éves sakkozó a versenybírói kar tagja volt.

Robi 34 éves volt, aki magánemberként informatika-magyar tanárként dolgozott, emellett aktív szereplője volt a gyulai sakkéletnek játékosként és versenybíróként egyaránt. A Gyulai SE, valamint a SENSE csapatának igazolt játékosa volt. Nagyszerű csapatemberként ismerhettük meg, közösségeink meghatározó tagja volt

– olvasható a szövetség honlapján.

Mélységes fájdalommal tudatom mindenkivel, aki ismerte és szerette, hogy gyermekem Jakó Róbert a tegnapi napon tragikus hirtelenséggel elhunyt

– ezt pedig már Jakó Róbert édesanyja írta ki a közösségi oldalára, ahol arra kért mindenkit, tartózkodjanak a tragédiát érintő további kérdésektől.