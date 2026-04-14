Rohantak a mentők: brutális késelés történt egy bevásárlóközpontban

Egy férfit a londoni Brent Cross bevásárlóközpontból helikopterrel szállítottak a sürgősségire, miután késelés áldozata lett. Helyi idő szerint kora reggel történt a támadás, amelynek helyszínére több mentőautó is kivonult.
A londoni mentőszolgálat megerősítette, hogy késelésről szóló bejelentést kaptak. Egy szóvivő elmondta, hogy a beteget a helyszínen ellátták, mielőtt elsőbbségi ellátásban szállították volna a traumatológiai központba.
Ma (április 14-én) reggel 9:33-kor riasztottak minket egy késelésről szóló bejelentéshez a Brent Cross bevásárlóközpontban.
- idézte a szóvivő szavait az Express.
