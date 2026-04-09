Végzetes késelés: hős barátja próbálta megmenteni a férfit

Tragikus késelés történt Észak-London egyik ismert parkjában, ahol egy 21 éves fiatal életét vesztette egy verekedés során. Finbar Sullivan, filmkészítéssel foglalkozó diák, április 8-án este halt meg a helyszínen, miután egy dulakodás közben megszúrták a Primrose Hill park közelében. A támadás este fél nyolc körül történt.

A fiatal férfi édesapja elmondta, hogy fia egy új kamerát vitt magával a parkba, amelyet a születésnapjára kapott, és ott szeretett volna felvételeket készíteni. A Mirror szerint Sullivan egyik barátja megpróbálta megvédeni őt a támadás során, és közben ő maga is megsérült. A férfit hátán és kezén szúrták meg, miközben közbelépett.

Az apa szerint fia gyakran kiállt másokért, és feltételezhető, hogy a támadás során is valakit próbált megvédeni. A helyszínre érkező mentők hosszú ideig próbálták újraéleszteni a fiatal férfit, azonban életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség közlése szerint egy másik, húszas éveiben járó férfi is megsérült az incidens során, őt kórházba szállították, sérülései nem életveszélyesek.

Finbar Sullivan a London Screen Academy hallgatója volt, és videók készítésével foglalkozott. Családja szerint nem állt kapcsolatban bűnbandákkal, és életét elsősorban a filmezésnek szentelte. A rendőrség nyomozást indított az ügyben, és arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval, illetve képi vagy videós felvétellel rendelkezik az esetről, jelentkezzen.