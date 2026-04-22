Földön fekvő gyereket hagyott sorsára a mosonmagyaróvári gázoló: fontosabb volt a rendszáma, mint a kisfiú

A vádirat szerint az eset még 2024 februárjában történt Mosonmagyaróváron. A vádlott egy délutáni órán autójával egy kereszteződésben próbált hátramenetben megfordulni. A manőver befejezése után, amikor előre elindult, figyelmetlensége miatt járműve elejével elsodort egy járdán kerékpározó gyermeket.
A gyermek az ütközés következtében a földre esett, a sofőr pedig ugyan kiszállt a gépkocsiból, de a reakciója minden volt, csak nem szabályszerű vagy emberséges. Ahelyett, hogy meggyőződött volna a kiskorú állapotáról vagy segítséget hívott volna, a férfi a gépkocsijáról leszerelte az első rendszámtáblát, bedobta azt az első ülésre, majd visszaült a kormány mögé és elhajtott. A baleset során a gyermek szerencsére könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett – közölte Magyarország Ügyészsége.
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi ellen minősített segítségnyújtás elmulasztása és egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt emeltek vádat. A halmazati szabályok alapján az elkövetőre akár négy és fél évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható, emellett az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság határozott időre tiltsa el a férfit a közúti járművezetéstől. Az ügyben a végső döntést várhatóan a Mosonmagyaróvári Járásbíróság fogja meghozni.
A hatóságok által közzétett fotókon jól látszanak a gyermek kerékpárján, valamint az okozó járművén keletkezett sérülések nyomai.
