Borzalmas: kislányt ütöttek el Hajdúszoboszlón, kétségbeesve üzent az édesanyja

Hajdúszoboszlón egy kereszteződésben elütöttek egy kislányt. A lány biciklivel közlekedett, amikor egy sofőr ki akarta előzni, de elütötte. Az esetről a lány édesanyja számolt be a Facebookon a Haon szerint.

Elütöttek egy kislányt Hajdúszoboszlón - Fotó: ChatGPT

"Kedves Gépjárművezető! Kedd reggel 7:10 perc magasságában elütötted a lányom a József Attila utcán balrakanyarodás közben" – írta az édesanya a Hajdúszoboszlón Hallottam csoportban.

A bejegyzésből kiderül, a fiatal lány a hajdúszoboszlói Gambrinusz ház mellett lévő építkezésnél kirakta a kezét balra, majd kihúzódott az út közepére, folyamatosan kint tartva a karját, hogy szeretne majd bekanyarodni a Hungarospa előtti behajtón a kerékpárosútra és ott folytatni tovább az útját. Szemben jött két autó, azokat a gyerek elengedte, majd balra kanyarodott. Csakhogy a bejegyzés címzettje balról ráelőzött a gyerekre, és így elütötte. A szülő bejegyzése szerint a hajdúszoboszlói kislány bordája zúzódott meg.

Megálltál, kiszálltál az autóból, megkérdezted, jól van-e a gyerek, és közben kioktattad, hogy hátra kellett volna néznie. Nem tudom, hova rohantál annyira, mi volt annyira sürgős, hogy nem bírtál fél percet várni, amíg a gyerek lekanyarodik. Se egy nevet, se egy telefonszámot nem hagytál. Se engem fel nem hívtál, mi történt, hisz gyereket ütöttél el. Javaslom, frissítsd fel a KRESZ-tudásod

– zárta a balesetről szóló írását a szülő.