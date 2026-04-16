Emberölés Ajakon: helyben hagyták az apját meggyilkoló férfi elsőfokú ítéletét

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 19:50
Az ajaki férfi egy széklábban verte halálra az apját. Az emberölés elsőfokú ítéletét helyben hagyták.

Emberöléssel vádolnak egy ajaki férfit, aki egy széklábbal verte halálra az édesapját. A szörnyű tragédiára egy szóváltás után került sor, amikor a gyanúsított a bútordarabot használva felismerhetetlenségig verte az áldozatát.

Helyben hagyták az ajaki apagyilkos emberölésért járó elsőfokú ítéletét Fotó: YouTube/Online Szatmár

Emberölés miatt helyben hagyták az elsőfokú ítéletet

Korábban a Borsonline is beszámolt arról a végzetes tragédiáról, amelyben F. Gergő széklábbal verte agyon az épp hazatérő édesapját F. Mihályt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Ajak településén. F. Gergő több alkalommal is lesújtott édesapja fejére, amelyet a felismerhetetlenségig szétvert. A gyilkos a holttest mellől hívta fel a segélyhívót, ahol egy percig sem titkolta, hogy miatta halt meg az édesapja. 

Az édesapját meggyilkoló férfi 2025 októberében állt a Nyíregyházi Törvényszék elé, ahol F. Gergőt különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt 12 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az elsőfokon meghozott ítélet ellen az ügyészség súlyosbításért, a vádlott védője pedig ennek az ellenkezője miatt, enyhítésért fellebbezett.  

Korábban már fenyegetett gyilkossággal

F. Gergő rendszeresen fogyasztott italt, és számos esetben szidalmazta a családját, volt, hogy gyilkossággal is fenyegetőzött. 2021-ben egy vita a tettlegességig fajult a gyilkos és az édesapja között azután, hogy F. Gergő bántalmazni akarta az édesanyját. A gyilkosságra 2024-ben került sor szintén egy szóváltás miatt, ekkor egy széklábbal verte felismerhetetlenségig az áldozatot.  

Az elsőfokú tárgyaláson ez hangzott el: a vita odáig fajult, hogy F. G. egy alkalommal nagy erővel, legalább 11 alkalommal közepes erővel a fején, testszerte legalább 20 alkalommal kis és közepes erővel ütötte meg a sértettet, aki olyan súlyos fejsérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

- írta a Szon.hu.  

A Debreceni Ítélőtábla csütörtökön helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, amely jogerőre emelkedett – közölte Fórizs Ildikó, az ítélőtábla szóvivője a Szon.hu vármegyei lapnak. 

