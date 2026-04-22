Hármas karambol volt Újhartyán közelében

A 4606-os útra riasztották a tűzoltókat egy hármas karambolhoz.
Összeütközött három gépkocsi a 4606-os út Dabas és Újhartyán közötti szakaszán. Összesen öten utaztak a járművekben, amelyek közül kettőt áramtalanítottak a dabasi hivatásos tűzoltók. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom, írja a Katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.