Sokkot kapott a sofőr: A semmiből ugrottak elé a fiatalok – Videó!

A rendőrség által közzétett felvételen jól látható, amint két tinédzser szétnézés nélkül, futva próbál meg átkelni az úttesten. A képsorok tanúsága szerint a gyalogosgázolás elkerülése csupán másodperceken és a szerencsén múlt, az érkező autó ugyanis hajszál híján ütötte el a gyerekeket.
A videó rögzítette, ahogy a fiatalok megállás nélkül léptek az aszfaltra, mit sem törődve a forgalommal. A hatóságok a megrázó képsorokkal arra figyelmeztetnek, hogy a zebrán is csak a kölcsönös körültekintés előzheti meg a súlyos baleseteket. A felvétel rávilágít, hogy a figyelmetlenség pillanatok alatt tragédiához vezethetett volna.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.