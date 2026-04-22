Sokkot kapott a sofőr: A semmiből ugrottak elé a fiatalok – Videó!

A rendőrség által közzétett felvételen jól látható, amint két tinédzser szétnézés nélkül, futva próbál meg átkelni az úttesten. A képsorok tanúsága szerint a gyalogosgázolás elkerülése csupán másodperceken és a szerencsén múlt, az érkező autó ugyanis hajszál híján ütötte el a gyerekeket.

Hajszál híján történt gyalogosgázolás: a fiatalok szétnézés nélkül futottak az autó elé

Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook.com

Hajszálon múlt a gyalogosgázolás a veszprémi zebrán

A videó rögzítette, ahogy a fiatalok megállás nélkül léptek az aszfaltra, mit sem törődve a forgalommal. A hatóságok a megrázó képsorokkal arra figyelmeztetnek, hogy a zebrán is csak a kölcsönös körültekintés előzheti meg a súlyos baleseteket. A felvétel rávilágít, hogy a figyelmetlenség pillanatok alatt tragédiához vezethetett volna.