Döbbenetes: járó motorral hagyott autót lopott, majd rossz irányba menekült az ittas sofőr

Szinte hihetetlen történet zajlott le április 10-én éjfél után egy tiszapüspöki férfi egyszerűen beült egy járó motorral hagyott autóba a Szolnoki buszpályaudvarnál, majd elhajtott vele, miközben a tulajdonos épp egy közeli üzletben tartózkodott.

Menekülés közben balesetezett az autótolvaj

A bejelentést követően a Szolnoki Rendőrkapitányság azonnal a jármű nyomába eredt, és értesítette a Pest vármegyei rendőröket is, mivel a sofőr átlépte a megyehatárt.

A 35 éves férfi azonban nem jutott messzire, a lopott autóval Tápiószele külterületén balesetet szenvedett, amelyben ő maga is megsérült. A rendőrök a helyszínen elfogták, az alkoholteszt pedig pozitív eredményt mutatott.

A férfit előállították, és több bűncselekmény miatt is felelősségre vonják: jármű önkényes elvétele, ittas vezetés, valamint engedély nélküli vezetés miatt is eljárás indult ellene, ugyanis jogosítvánnyal sem rendelkezett.

A gyanúsított azt vallotta, hogy azért vitte el az autót, mert nem volt pénze hazajutni, bár végül épp az ellenkező irányba indult el. A férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását - olvasható a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.