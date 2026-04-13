Döbbenetes: járó motorral hagyott autót lopott, majd rossz irányba menekült az ittas sofőr

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 20:20
A férfi részegen lopott autót, aminek rendőri üldözés lett a vége.

Szinte hihetetlen történet zajlott le április 10-én éjfél után egy tiszapüspöki férfi egyszerűen beült egy járó motorral hagyott autóba a Szolnoki buszpályaudvarnál, majd elhajtott vele, miközben a tulajdonos épp egy közeli üzletben tartózkodott.

Fotó: Gé / MW

Menekülés közben balesetezett az autótolvaj

A bejelentést követően a Szolnoki Rendőrkapitányság azonnal a jármű nyomába eredt, és értesítette a Pest vármegyei rendőröket is, mivel a sofőr átlépte a megyehatárt.

A 35 éves férfi azonban nem jutott messzire, a lopott autóval Tápiószele külterületén balesetet szenvedett, amelyben ő maga is megsérült. A rendőrök a helyszínen elfogták, az alkoholteszt pedig pozitív eredményt mutatott.

A férfit előállították, és több bűncselekmény miatt is felelősségre vonják: jármű önkényes elvétele, ittas vezetés, valamint engedély nélküli vezetés miatt is eljárás indult ellene, ugyanis jogosítvánnyal sem rendelkezett.

A gyanúsított azt vallotta, hogy azért vitte el az autót, mert nem volt pénze hazajutni, bár végül épp az ellenkező irányba indult el. A férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását - olvasható a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
