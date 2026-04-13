Gyanús szállítmányra lett figyelmes a rendőrség - lekapcsolták az elkövetőket

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 18:10
A zsaruk a két férfit előállították, a lopott árut pedig lefoglalták.

Közúti ellenőrzés miatt állítottak meg az egyenruhások a közelmúltban egy kisteherautót. Már messziről látták, hogy a platón nagyobb mennyiségben szállítanak fát az éjszaka közepén - közölte a rendőrség a honlapján.

eltűnt, rendőrség, rendőr
Gyanús szállítmányt kapcsolt le a rendőrség Fotó: Gé / MW

A járőrök ezért több kérdést tettek fel a sofőrnek, aki nem tudott szállítólevelet mutatni nekik, de arra sem adott egyértelmű választ, hogy a rakomány honnan van. Pár perc után mégis bevallotta, hogy a vasútnál dolgozott, és a vágány oldalrézsűjének fakitermelésében vettek részt. Ott látta a fát, amiről úgy gondolta, hogy társával elhoz belőle körülbelül két köbméternyit. Természetesen erről a vasúttársaságnak nem szólt egy szót sem.

A zsaruk végül előállították a két férfit, a lopott árut pedig lefoglalták. A kisteherautó sofőrjét, a 39 éves S. Zsoltot, valamint utasát, a 44 éves T. Csabát lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, beismerték a bűncselekményt. A tolvajok szabadlábon védekezhetnek - írja a police.hu.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
