Most érkezett! Halálos baleset történt az M2-esen

Péntek kora délután brutális baleset történt az M2-es úton, Vác közelében, ezért teljes útlezárásra lehet számítani.

Rohantak a mentők: teljes útlezárásra lehet számítani a baleset miatt

Fotó: Országos Mentőszolgálat (illusztráció!)

Egy személyautó és egy hatalmas nyerges vontató eddig tisztázatlan körülmények között csapódott egymásba a 41-es kilométernél. Az ütközés ereje olyan hatalmas volt, hogy egy ember a helyszínen életét vesztette.

A rendőrök azonnal lezárták az érintett útszakaszt, miközben megkezdődött a helyszínelés. A forgalmat teljesen elterelik Kosd és Rád irányába, a környéken pedig hatalmas dugó alakult ki - írja a Police.