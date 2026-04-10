Most érkezett! Halálos baleset történt az M2-esen

Péntek kora délután brutális baleset történt az M2-es úton, Vác közelében, ezért teljes útlezárásra lehet számítani.
Egy személyautó és egy hatalmas nyerges vontató eddig tisztázatlan körülmények között csapódott egymásba a 41-es kilométernél. Az ütközés ereje olyan hatalmas volt, hogy egy ember a helyszínen életét vesztette.
A rendőrök azonnal lezárták az érintett útszakaszt, miközben megkezdődött a helyszínelés. A forgalmat teljesen elterelik Kosd és Rád irányába, a környéken pedig hatalmas dugó alakult ki - írja a Police.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.