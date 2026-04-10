Egy szolgálatón kívüli rendőr segített az elütött rolleres gyereken

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 16:21
Egy rollerrel közlekedő gyermek és egy autó ütközött össze Baján. A baleset közelében egy szabadnapos rendőr is segítségre sietett a bajban.
Rohantak a mentők és a rendőrök a bajai baleset helyszínére, ahol egy rollerrel közlekedő gyermek ütközött egy autóval. 

 Egy szolgálaton kívüli rendőr rohant segíteni a baleset után / 
Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Azonnal észlelte a balesetet a szabadnapos rendőr

Az elsők között vette észre a sokkoló esetet egy szabadnapos rendőr, aki habozás nélkül cselekedett. A Hercegszántói Kirendeltség munkatársa villámgyorsan a helyszínre rohant, miközben azonnal riasztotta a mentőket és a rendőrséget és minden erejével segítette a bajba jutottakat.

A feszült percekben kulcsszerepet játszott Bruckner Péter rendőr őrmester, aki higgadtan és elszántan segédkezett a helyszínen. Amikor végre megérkeztek a mentők, még arról is gondoskodott, hogy az aggódó édesanya a gyermeke mellett maradhasson a mentőautóban.

Ráadásul a rendőr átvette az irányítást, és az anya autóját egészen a kórházig vezette, hogy a család együtt maradhasson a nehéz órákban - írja a BAON. 

 

