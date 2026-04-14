Kilökte barátnőjét a tizedikről: a győri nőnek esélye sem volt a túlélésre

Húsz év fegyházbüntetésre ítélte a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla azt a 34 éves férfit, aki 2023-ban kilökte a barátnőjét egy győri panelház tizedik emeletéről - közölte a Győri Fellebbviteli Főügyészség kedden az MTI-vel.

Ezért került börtönbe az elítélt férfi

A döntéssel az ítélőtábla - egyetértve az ügyészi indítvánnyal -, két évvel súlyosította az első fokon eljáró Győri Törvényszék határozatát. A bíróság kizárta a visszaeső férfit a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

A különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés tényállása szerint a vádlott a barátnőjével és az édesanyjával költözött 2023 januárjában egy győri panellakásba, a tizedik emeletre. Időközben odaköltözött még az édesanya unokája is a családjával.

A vádlott és a barátnője kapcsolata 2023 márciusára megromlott, mert a vádlottnak lett egy másik kapcsolata. Sokszor veszekedtek, a férfi időnként bántalmazta is a nőt. 2023. március 30-án reggel ismét összevesztek, dulakodtak, majd a férfi kiment a szobájukból. A nő sírt, felhúzta a redőnyt és kinyitotta az ablakot. Az egyik otthon lévő családtag észrevette és szólt a vádlottnak. A férfi visszament a szobába, üvölteni kezdett a nővel, majd megragadta és kivetette a nyitott ablakon.

A nő a vádlott kezébe kapaszkodott, próbált visszamászni, azonban lezuhant. Súlyos sérüléseibe a helyszínen belehalt.