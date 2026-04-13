Gyilkosság áldozata lett a 18 éves fiú: a tónál találták meg a holttestét, de nem ő volt az egyetlen

A 18 éves Jayden Michael McComber múlt hét szerdán tűnt el otthonról. A rendőrség már az első pillanattól kezdve gyanította, hogy baj van, a körülményeket „felfoghatatlannak” nevezték. A kutatás kedden ért véget, amikor a fiú holttestét egy tó partján találták meg Caroline megyében.
A tragédia azonban itt nem ért véget. Egy nappal azután, hogy Jaydent keresni kezdték, egy helyi birtokos sokkoló felfedezést tett: egy másik férfi holttestére bukkant a saját földjén. A hatóságok szerint a két eset szoros összefüggésben áll egymással, de a második áldozat kiléte egyelőre rejtély.
A seriff hivatala szokatlanul éles hangvételű közleményt adott ki, ami jól jelzi a bűncselekmény súlyosságát. A gyilkos ugyanis nem érte be az emberöléssel; mindent elkövetett, hogy eltüntesse a nyomokat és az áldozat identitását.
Ez az egyik legfelkavaróbb ügy, amivel hivatalunk valaha találkozott. Az áldozat azonosításának megakadályozására tett beteg és szándékos erőfeszítések rendkívül bonyolulttá teszik a nyomozást, de nem adjuk fel
– áll a Caroline megyei seriff közleményében.
Bár a rendőrség a nyomozás érdekeire való tekintettel kevés részletet árult el, egyvalamit biztosan kijelentettek: nem véletlenszerű támadásról van szó. A gyilkos ismerhette áldozatait, és tudatosan csalták őket tőrbe.
A környéken élők rettegnek, a nyomozók pedig éjjel-nappal dolgoznak, hogy azonosítsák a második holttestet és kézre kerítsék azt a „beteg elmét”, aki képes volt ilyen kegyetlenségre. Az elkövetők még szabadlábon vannak, de a rendőrség üzent nekik:
Minden nyomon elindulunk, amíg azonosítjuk az ismeretlent, és bíróság elé nem állítjuk a felelősöket
– áll a Crime Online cikkében.
