Gyilkosság áldozata lett a 18 éves fiú: a tónál találták meg a holttestét, de nem ő volt az egyetlen

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 05:30
Egy napok óta keresett tinédzsert holtan találtak egy tóparton, de a rendőrség szerint ez csak a jéghegy csúcsa: egy másik, szörnyű módon megcsonkított holttest is előkerült, a szálak pedig összeérnek.
A 18 éves Jayden Michael McComber múlt hét szerdán tűnt el otthonról. A rendőrség már az első pillanattól kezdve gyanította, hogy baj van, a körülményeket „felfoghatatlannak” nevezték. A kutatás kedden ért véget, amikor a fiú holttestét egy tó partján találták meg Caroline megyében.

Egy tóparton találták meg a 18 éves fiú élettelen testét, de a közelben egy másik holttest is előkerült Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A tragédia azonban itt nem ért véget. Egy nappal azután, hogy Jaydent keresni kezdték, egy helyi birtokos sokkoló felfedezést tett: egy másik férfi holttestére bukkant a saját földjén. A hatóságok szerint a két eset szoros összefüggésben áll egymással, de a második áldozat kiléte egyelőre rejtély.

„Beteg és szándékos” brutalitás

A seriff hivatala szokatlanul éles hangvételű közleményt adott ki, ami jól jelzi a bűncselekmény súlyosságát. A gyilkos ugyanis nem érte be az emberöléssel; mindent elkövetett, hogy eltüntesse a nyomokat és az áldozat identitását.

Ez az egyik legfelkavaróbb ügy, amivel hivatalunk valaha találkozott. Az áldozat azonosításának megakadályozására tett beteg és szándékos erőfeszítések rendkívül bonyolulttá teszik a nyomozást, de nem adjuk fel

– áll a Caroline megyei seriff közleményében. 

Rejtélyes holttest vezeti nyomra a zsarukat

Bár a rendőrség a nyomozás érdekeire való tekintettel kevés részletet árult el, egyvalamit biztosan kijelentettek: nem véletlenszerű támadásról van szó. A gyilkos ismerhette áldozatait, és tudatosan csalták őket tőrbe.

A környéken élők rettegnek, a nyomozók pedig éjjel-nappal dolgoznak, hogy azonosítsák a második holttestet és kézre kerítsék azt a „beteg elmét”, aki képes volt ilyen kegyetlenségre. Az elkövetők még szabadlábon vannak, de a rendőrség üzent nekik:

Minden nyomon elindulunk, amíg azonosítjuk az ismeretlent, és bíróság elé nem állítjuk a felelősöket

– áll a Crime Online cikkében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
